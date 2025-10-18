Kayseri'de Bilim Festivali Heyecanı

Yerel yönetim anlayışını modern, yenilikçi, bilim ve teknolojiyi merkeze alan ve insan odaklı bir hizmet vizyonu ile yeniden şekillendiren ve Türkiye’de ‘Kayseri Modeli Belediyecilik’ imajını hafızlara kazıyan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, örnek gösterilen dev organizasyonları hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen Kayseri Bilim Festivali’nin 7’ncisi Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında coşkulu bir açılış töreni ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Başkan Büyükkılıç’ın yanı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları ve öğrenciler başta olmak üzere çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Büyükkılıç, festival alanına gelişinde, Konya Bilim Merkezi’nin insansı robotu Festman ile selamlaştı.

“Kayseri Bu İşlerin Merkezi”

Açılış töreninde yaptığı konuşmada, etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Malumunuz 5 tane üniversitesi olan, bilimin merkezi olan bir güzel şehirden bahsediyoruz. 75 bin üniversite öğrencisi ile 325 bin ortaöğretim öğrencisi ile adeta dinamik bir nüfus, dinamik bir yapı arz eden Kayseri’mizde, adeta 6 bin yıl önce Kültepe Kaniş-Karum’da ortaya çıkan tabletlerde bilimle ilgili, yazılarla ilgili, para ile ilgili, çeklerle, senetlerle ilgili ortaya çıkan tabletlerden anladığımız gibi Kayseri bu işlerin merkezi” diyerek kadim şehir Kayseri’yi anlattı.

“İnsanların Hayatını Kolaylaştırmaya, Bilinçlenmesini Sağlamaya Gayret Ediyoruz”

Büyükkılıç, konuşmasında bu merkezi günün koşullarına uygun şekilde, daha da gençlere sahip çıkacak ve onları yüreklendirecek anlayışla gün yüzüne çıkarmaya gayret ettiklerini dile getirerek, “Üniversitelerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile adeta insanların hayatını kolaylaştıran, insanların bilinçlenmesini sağlayan bir yapı arz etmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, Kayseri’nin, Bilimin Şehri Olduğunu Belirtti

2 milyon Euro’luk bir hibe ile kente kazandırılan Mobil Dijital Gençlik Merkezi ile sadece merkezde değil, şehrin her yerinde gençlerle bilimi buluşturarak onlara sahip çıkmakta olduklarına işaret eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin geçmişten günümüze bilimin şehri olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç Dolu Dolu Festivali Anlattı

Festival sürecinde SOLOTÜRK’ün Kayseri semalarında unutulmaz anlar yaşatacağına da değinen Büyükkılıç, bilim festivalinde yine Türkiye’nin uzayda görev alan Astronotu Tuva Cihangir Atasever’in de konuk olacağını dile getirerek bilim ve teknoloji alanında dolu dolu bir festivalin gerçekleşeceğini söyledi ve program hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Başkan Büyükkılıç, sözlerinin sonunda önümüzdeki süreçte Gastronomi Günleri’nin gerçekleştirileceğini ve ‘durmak yok koşmaya devam’ anlayışıyla Avrupa Spor Şehri olan Kayseri’nin Dünya Spor Başkenti olması için de gayretleri ile hedefleri olduğunu paylaştı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de 7. Kayseri Bilim Festivali’nde olmanın mutluluğunu yaşadığını ve Kayseri’de güzel şeyler olduğunu belirterek, “Sürekli bir gençlerle ilgili organizasyonlar, programlar şehrimizi zinde ve dinamik tutuyor. Bakın 7’ncisi düzenleniyor. Bunların her birisinin geleceğe matuf katkıları var. Nasıl mı? MEB Robot Yarışması’nı bu sene Kayseri’de yaptık. Yine bu sene Teknofest yarışmalarında 19 dalda ödül aldık. 27 branşta 12 dalda üniversiteler, 7 dalda milli eğitimimiz birinci oldu. Şehirler sıralamasında Kayseri gerçekten bizi gururlandıracak yerdeydi. İşte bu tür festivaller, gençlerimize umut oluyorlar. Biz gençlerimizi bilim şenliklerinde istiyoruz, spor salonlarında istiyoruz, sanat salonlarında istiyoruz. O yüzden de sürekli gençlerimizle beraber olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Ekibini Kutluyorum”

Başkan Büyükkılıç ve ekibini kutlayan Vali Çiçek, “Büyükşehir Belediye Başkanımızı, ekibini kutluyorum. Genç dostu bir belediye oldukları için tebrik ediyorum. Gençlere her zaman önem verdikleri için kocaman millet bahçesini gençlerimizin hizmetine sundukları için tebrik ediyor, alkışlıyorum” dedi.

Çiçek, 18 Ekim Cumartesi günü SOLOTÜRK’ün gerçekleştireceği uçuşu heyecanla beklediğini dile getirerek, Kayserililerle birlikte gösteriyi izleyerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile gurur duyacaklarını kaydetti.

“Kayseri’nin Atom Karıncasının Büyük Bir Emeği Var”

AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise Kayseri Bilim Festivali’nin Başkan Büyükkılıç’ın önderliğinde başladığını ve devam ettiğini kaydederek, “Kayseri her zaman ticaretle, pastırmasıyla, iş adamlarıyla öne çıkardı ama son zamanlarda Kayseri her konuda öne çıkan bir şehir haline geldi. Bu konuda tabi ki Memduh Başkanımın, Kayseri’nin atom karıncasının büyük bir emeği var. Ekibiyle beraber kendisine teşekkür ediyorum. Kayseri’yi günün şartlarına uygun, çağdaş bir belediyecilik anlayışıyla her konuda ön plana çıkarmayı başardılar. Valimle el ele vererek son yıllarda Kayseri’yi her konuda ön plana çıkarıyorlar, biz de bundan gurur duyuyoruz. Böyle açılışlara katılmaktan da keyif alıyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamayı başardığını belirten Ataş, Ankara’da da Kayseri’nin çok farklı bir yerde konuşulduğunu paylaşarak, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan da Kayseri’nin kalbinden Türkiye’nin geleceğine giden yolda güçlü bir adımı hep birlikte attıklarını dile getirerek, “Bu festival yalnızca bir etkinlik değil, bilimin, merakın, üretmenin ve keşfetmenin şehri Kayseri’nin gençlerine verdiği bir sözdür. Bu topraklarda bilimin, teknolojinin ve inovasyonun şehri olma yolunda kararlılığımızı belirtmek isteriz. Kayseri Bilim Festivali, gençlerimizin bilime dokunduğu, fikirlerin teknolojiye dönüştüğü, hayallerin gerçeğe taşındığı, 56 kurumun birlikte olduğu, 154 çadırın yer aldığı bir buluşma noktasıdır. Burada bir araya gelen her genç bir etkinliğin değil, geleceğin bir parçasıdır” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve protokol üyeleri 7. Kayseri Bilim Festivali’nin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Büyükkılıç, Çiçek ve protokol üyeleri festival alanında kurulan stantları ve çadırları ilgiyle inceledi.