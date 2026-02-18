  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de bilim hamlesi: 20 proje TÜBİTAK'tan destek aldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin TÜBİTAK 12. Dönem 4006-A Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 20 projeyle önemli bir başarıya imza attığını söyleyerek, 'Öğrencilerimizin başarıları bunlarla sınırlı kalmadı. TÜBİTAK 2204 kapsamında kimya alanında geliştirilen 'Arap zamkı ve aromatik yağlar ile biyoplastik üretimi' projesi ile 'CNC Sıcak Tel Strafor Kesme Makinesi' çalışması, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna güçlü bir katkı sundu. Üreten gençlik, güçlü Türkiye anlayışıyla ortaya konulan bu tablo, Kayseri'nin eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi' dedi.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi TÜBİTAK 12. Dönem 4006-A Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 20 projeyle önemli bir başarıya imza attı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise böylece Kayseri’nin eğitim, bilim ve teknoloji alanında yükseliş olduğunu vurguladı. Cıngı, “Niçin Kayseri Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diyip duruyoruz? Çünkü bu değerli meslek yuvası TÜBİTAK 12. Dönem 4006-A Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında 20 projeyle önemli bir başarıya imza attı. Robotik ve Kodlama’dan STEAM’e (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik), Yenilenebilir Enerji’den Akıllı Ulaşım Sistemlerine kadar geniş bir yelpazede kabul alan projeler üretti. Alev Savaşçısı, Akıllı Trafik Kavşağı, Arduino Radar Sistemi ve QR tabanlı yönlendirme projeleri bu başarının somut örnekleri arasında yer aldı. Öğrencilerimizin başarıları bunlarla sınırlı kalmadı. TÜBİTAK 2204 kapsamında kimya alanında geliştirilen  “Arap zamkı ve aromatik yağlar ile biyoplastik üretimi” projesi ile “CNC Sıcak Tel Strafor Kesme Makinesi” çalışması, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna güçlü bir katkı sundu. Üreten gençlik, güçlü Türkiye anlayışıyla ortaya konulan bu tablo, Kayseri’nin eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Emeği geçen okul yönetimini, öğretmenlerimizi ve geleceğin bilim insanları olacaklarına inandığım öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

