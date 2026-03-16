Kayseri’de Bilim ve Teknoloji Haftası Etkinlikleri yoğun ilgi gördü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler kapsamında kentte çeşitli programlar gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilişim Akademisi ile Kayseri Bilim Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar ve gençler bilim ve teknoloji alanında farklı deneyimler yaşadı. Kayseri Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen programlarda çocuklar portre atölyesi, kriptoloji-sezar şifreleme etkinliği ve fırça robot atölyesine katılarak hem eğlendi hem de yeni bilgiler edindi. Etkinliklerde ayrıca yapay zekâ atölyesi ile katılımcılara geleceğin teknolojileri hakkında temel bilgiler verildi. Bilim ve Teknoloji Haftası programı kapsamında Kayseri Bilişim Akademisi’nde düzenlenen söyleşide Bulut Akdoğan, teknoloji bağımlılığı ve sosyal medyanın günlük yaşam üzerindeki etkileri hakkında katılımcılarla bilgi paylaştı. Programda dijital dünyanın bilinçli kullanımı ve gençlerin teknolojiyle sağlıklı bir denge kurmasının önemi ele alındı. Akademide ayrıca yapay zeka ve siber güvenlik konularında eğitim programı düzenlendi. Eğitimin ikinci gününde katılımcılar yapay zekâ ve siber güvenlik alanındaki temel kavramlar hakkında bilgi edinirken, program sonunda gerçekleştirilen bilgi yarışmasında öğrendiklerini test etme fırsatı buldu.