Kayseri'de Bilişim Akademisi'nde Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Robotik Kodlama Eğitimi

Bilişim Akademisi, nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren akademi, bu kez Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü öğrencilerini ağırladı.

Eğitim programında, katılımcılar temel elektronik bileşenlerinin tanınması, sensörlerin kullanımı ve Arduino ile uygulamalı devre tasarımı konularında kapsamlı bilgi edindiler. İlk devre bağlantılarını başarıyla gerçekleştiren öğrenciler, bilimin ve teknolojinin birleştiği heyecan verici bir deneyim yaşadılar.

Uygulamalı eğitimlerde, robotik ve kodlama becerilerinin fen bilimleri öğretimine nasıl entegre edilebileceğine dair örnek çalışmalar da yapıldı. Teknolojiyi sınıflarına taşımayı hedefleyen genç öğretmen adayları, aldıkları eğitimle modern öğretim yöntemlerine bir adım daha yaklaşmış oldular. Bu tür projeler, eğitimde yenilikçi yaklaşımların önemini vurgularken, gençlerin gelecekteki öğretim süreçlerine katkı sağlamalarını amaçlıyor.