Kayseri'de bin 485 okul servisi kontrol edildi

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde bin 485 okul servisi kontrol edildi ve 23 okul servis aracına işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla 4-8 ekim tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik bir takım denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimler neticesinde; Toplam bin 485 okul servisi kontrol edilirken, 23 okul servis aracı hakkında mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle işlem uygulandı.

