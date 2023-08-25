Kayseri'de bin 9 riskli yapı tespit edildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Kayseri’deki kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan bina ve yerine yapılan bina sayısını sordu. Bakanlık; Özdemir’e tespit edilen bin 9 adet yapı hakkında riskli yapı tespiti yapıldığını ve 5 bin 431 adet bağımsız bölümün yerine 11 bin 698 adet bağımsız bölümün inşa edildiği cevabını verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir; TBMM’de Kayseri’nin sorunlarını gündeme taşımaya devam ediyor. Özdemir’in Kayseri’deki kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde verdiği soru önergesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından cevap buldu. Bakanlık, 2018-2023 yılları arasında Kayseri genelinde toplamda yıkılan bina ve yerine yapılan bina sayısını soran Özdemir’e; “Kentsel dönüşüm çalışmaları Bakanlığımızca 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde yürütülmektedir. Söz konusu kanunun amacı, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, iyileştirme, tasfiye ve yenileme yaparak fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulmasıdır. Bu gaye çerçevesinde bakanlığımızca gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamaları riskli alan ilam, rezerv yapı alam belirlenmesi ya da riskli yapı tespiti yaptırılması suretiyle yürütülmektedir. Kayseri ilinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Develi, Kocasinan, Melikgazi ve Hacılar İlçelerinde, 194,84 hektar büyüklüğünde toplam 12 adet ’Riskli Alan’ ilan edilmiş, Develi, Kocasinan, Melikgazi, Hacılar ve Talaş İlçelerinde ise 452,39 hektar büyüklüğünde toplam 11 adet ’Rezerv Yapı Alam’ belirlenmiştir. Söz konusu alanlarda uygulamalar etaplar halinde yürütülmektedir. Kayseri İlinde yer alan Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında yaklaşık 13 bin 000 adet bağımsız birimin üretilmesi planlanmaktadır. Söz konusu Riskli Alanlarda ve Rezerv Yapı Alanlarında yer alan mevcut 5 bin 572 adet bağımsız birimin, 2 bin 896 adedi yıkılmış olup, gelinen tarih itibariyle 5 bin 685 adet bağımsız birim üretilmiş olup, yapım süreci etaplar halinde devam etmektedir. Söz konusu projeler Bakanlığımız koordinasyonunda, yetkilendirilen belediye başkanlıkları ve TOKÎ Başkanlığınca yürütülmektedir. Ayrıca, 2018-2023 yılları arasında Kayseri ilinde 3 bin 142 adedi konut, 133 adedi işyeri olmak üzere toplam 3 bin 275 bağımsız bölümü bulunan 1009 adet yapı hakkında Riskli Yapı Tespiti yapılmıştır. Diğer taraftan, 6306 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 2012 yılından bugüne kadar Kayseri ilinde Riskli Yapı tespiti yapılarak yıktırılan 5431 adet bağımsız bölümün yerine 11698 adet bağımsız bölüm inşa edilmiştir” şeklinde yanıt verdi.

Ayrıca kentsel dönüşüm noktasında Kayseri ile ilgili çalışmalarını soran Özdemir’e Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şöyle yanıt verdi; “6306 sayılı Kanun çerçevesinde; afet riski nedeniyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanların tespitine yönelik, ana kararlar içeren, üst ölçekli planlarla ilişkili, alan esaslı dönüşüme öncelik vererek ilgili yerleşmeye dönüşüm uygulamaları açısından bütüncül yaklaşım getiren ve uygun ölçekteki haritalar üzerinde dönüşüm stratejilerini yansıtacak kavramsal çalışmaları belli bir program dâhilinde ortaya koyan il ve ilçe düzeyinde kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar devam etmektedir.”