Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de kadınlara özel, aerobik, dans ve zumba 'Ritmini Yakala' programı ile bin kadını bir araya getiren etkinlik tepki çekti.

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  • 12.05.2023 11:07
  • Güncelleme: 12.05.2023 12:25
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Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. kadınlara özel “Ritmini Yakala” aerobik ve zumba etkinliğinde Kayserili bin kadını bir araya getirerek eorobik-zumba seansları düzenlemesi tepki çekti

Sosyal ve kültürel etkinliklerle adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, spor faaliyetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından, kadınlara özel olarak birbirinden farklı dans koreografileri, aerobik-zumba seansları, sürpriz hediyeler ve sahne gösterilerinin yer alacağı ‘Ritmini Yakala’ etkinliği gerçekleştirildi.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Milletvekili Adayları Ayşe Böhürler ve Emine Timuçin ile kadim şehir Kayseri’nin güçlü kadınları ile bir araya geldi.

Etkinlikte, birbirinden farklı dans koreografileri, aerobik/zumba seansları, sürpriz hediyeler ve sahne gösterileri yer aldı. 

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Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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