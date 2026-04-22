Kayseri'de Bina Görevlisini Öldüren Şahsa Müebbet Hapis Cezası

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık B.U., jandarma eşliğinde mahkemeye getirildi. Öldürülen B.A.’nın eşi S.A. ise duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden katıldı. Mahkeme, B.U.'nun cezai ehliyetinin tam olduğuna dair hazırlanan raporları dikkate aldı. B.U., akıl sağlığının yerinde olduğunu belirterek, "Raporlara söyleyeceğim yok" ifadesini kullandı.

Savcılık, B.U.’nun tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını talep ederken, B.U. kendisinin Avustralya'da çalıştığını, sabıkasının olmadığını ve iyi bir insan olduğunu iddia etti. Ayrıca, B.A.’nın kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

Olayın Gelişimi

Olay, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Uçar Sokak'ta 1 Eylül tarihinde meydana geldi. İddialara göre, bina sakini B.U. ile bina görevlisi B.A. (38) arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle B.U., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla B.A.'yı defalarca bıçakladı. B.A., aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından B.A., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sonuç

Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda B.U.’yu müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu olay, toplumda büyük bir infial yaratırken, adaletin tecellisi yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.