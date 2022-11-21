Kayseri'de binlerce öğrenci ders başı başı yaptı

Kayseri’de 326 bin 36 öğrenci, ara tatilin bitmesiyle beraber yeniden ders başı yaptı.

11 Kasım başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, bugün sona erdi. Kayseri’de eğitim gören 326 bin 36 öğrenci ve 21 bin 788 öğretmen de 9 günlük tatilin sona ermesiyle beraber bin 116 okulda yeniden sınıflarıyla buluştu.

Okullar, 23 Ocak’ta yarı yıl tatiline girecek.