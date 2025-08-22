Kayseri’de bir 14.yy yapısı: Emir Sultan Mescit ve Türbesi

  • Haberler
Emir Sultan Mescit ve Türbesi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunmaktadır. Türbenin mescidine ismini veren Emir Sultan tarafından 14. yüzyılın ilk yarısında yapılmıştır.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Emir Sultan Mescit ve Türbesi, türbenin mescidine ismini veren Emir Sultan tarafından 14. yüzyılın ilk yarısında yapılmıştır. Emir Sultan, Hoca İzzettin Efendi adıyla da bilinmektedir. Mescit kendi adıyla anılan kümbetin batı duvarıyla bitişik olarak inşa edilmiştir. Mescidin batı duvarının bir bölümü kümbetin doğu duvarını oluşturur. Mescidin güney duvarı iki pencere ile boşaltılmıştır. Doğu duvarı ise iki mazgal pencere ile boşaltılmıştır. Mescit ve kümbete kuzey cepheye açılmış olan kapıdan girilmektedir.

