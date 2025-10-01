Kayseri'de bir ayda 421 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekipleri tarafından 1-31 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 8 adet ruhsatsız tabanca, 31 adet kurusıkı tabanca, 32 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet havalı tabanca, 583 adet fişek, 14 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 79 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, tespit edilen 96 şüpheliden 60’ı yakalandı ve 7 şahıs tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 4 adet çalıntı oto, 1 adet çenç oto, 3 adet çalıntı motosiklet, 3 adet bisiklet, 1 adet cep telefonu, 1 adet kask çantası, 2 adet bakır leğen, 2 adet plaka, 1 adet airpods, sırt çantası, powerbank vb. olmak üzere maddi değeri yaklaşık 2.080.000 TL değerinde eşya ele geçirilerek müştekilere teslim edildi.

Dolandırıcılık suçu olduğu tespit edilen; Dolandırıcılık suçu olduğu tespit edilen 1 olayda yakalanan 3 şüpheli tutuklanmış, 514.400 TL para ile maddi değeri 1.100.000 TL olan sahte altın ele geçirildi.

Fuhuş olayı tespit edilen; 2 Kumar olayında 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış kumar oynadığı tespit edilen 7 şahıs hakkında idari para cezası uygulanırken, 13 Fuhuş olayında 26 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı ve 2 şahsa adli işlem yapıldı.

Ayrıca ekipler tarafından 372,71 gr. sentetik kannabinoid/bonzai, 175,57 gr. esrar, 193,35 gr. metamfetamin, 5,64 gr Jamaika, 4,49 gr skunk, 2,53 gr kokain, 1,4 gr eroin, 110 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 113 karton (1.130 paket) kaçak sigara (doldurulmuş makaron) ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda; 978 yıl 6 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 421 şahıs yakalanmış, 298 şahıs tutuklanmış, para cezasından dolayı yakalanan ancak ödemesini yapan 123 şahıs serbest kaldı.

Öte yandan ifadeye yönelik aranması bulunan 795 şahıs yakalanırken 3 şahıs tutuklandı. Yoklama Kaçağı / Bakaya olan 230 şahsa tebligat düzenlendi.