Kayseri'de bir ayda 474 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü haziran ayı boyunca gerçekleştirilen operasyonlar ve çalışmalarla ilgili faaliyet raporunu açıkladı. Bu kapsamda terör örgütü soruşturmaları kapsamında 26 şahsa yasal işlem yapıldı, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Risk Analiz Ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı.

Toplam 1334 yıl 11 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1.658 şahıs yakalandı, 474 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonlarda 1.277.700 adet makaron, 6.380 paket kaçak sigara, 758 adet elektronik sigara, 4 adet sigara yapımında kullanılan makine ve çeşitli miktarlarda emtia ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 27 olay kapsamında 39 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Öte yandan 3 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 4 şahsa adli işlem, 12 şahsa idari işlem uygulandı. 6 fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şahsa adli, 11 şahsa idari işlem uygulandı.

Siber Suçlar ile ilgili 2 operasyon kapsamında 61 şüpheli şahıs yakalandı, 7 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 1 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Ödeme Sistemleri ve Bilişim Suçları kapsamında 163 şahıs tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kumar ile mücadele amacıyla internet ortamında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucunda toplam 1.063 hesap ile ilgili çalışma yapıldı, 279 hesap kullanıcısı tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı, 52 hesaba erişim engeli getirildi.

“Sosyal Medyanın Hayatımıza Etkisi, Siber Güvenlik, Siber Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı” konuları ile ilgili olarak 16 faaliyet düzenlendi, toplamda 8.736 kişiye ulaşıldı.

Aramalarda 27 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet ruhsatsız tüfek, 47 adet kurusıkı tabanca, muhtelif miktarlarda silah parçaları ve 292 adet fişek ele geçirildi. 23 kilo 911,11 gram narkotik madde, 13.087 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap (sentetik ecza) ele geçirildi.

160 operasyon kapsamında 393 şahıs hakkında gerekli

yasal işlem yapıldı, 285 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi, 35 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

70 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 67 şüpheli yakalandı ve 6 şahıs tutuklandı.

Ayrıca 4 adet çalıntı oto, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet scooter ile birlikte değeri yaklaşık 1.234.000 TL olan çalıntı malzemeler ele geçirilerek müştekilerine teslim edildi.