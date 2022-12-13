Kayseri'de bir ayda 529 işletme açılırken, 132 işletme kapandı

Kayseri’de Kasım ayında yeni sicil kaydı yaptıran ve kapanan işletme sayıları belli oldu. Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Sicil Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Kasım ayında 529 kişi yeni sicil kaydı yaptırırken, toplam 132 kişi de çeşitli nedenlerle sicil ve meslek terk işlemi yaptırdı. Aradaki fark ise 397 yeni işyeri olarak kayıtlara girdi.

Kasım ayı verilerini değerlendiren KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yeni kayıt yaptıran esnaf ve sanatkârlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Piyasaların oturduğunu, açıklanan yeni paketlerle esnaf ve sanatkârların nefes almaya başladığını belirten Odakır, oluşan bu ortamın kayıt verilerine de yansıdığını söyledi. Odakır, “Öncelikle yeni kayıt yaptıran esnafımıza işlerinde bol kazançlar diliyorum. Çeşitli sebeplerle sicil terk işlemi yaptıran esnafımıza da hayatlarında başarılar diliyorum. Birkaç aydır verilere baktığımızda bir istikrar görüyoruz, sicil kayıtlarında ciddi bir düşüş yaşanmıyor aksine artış yaşanıyor. Esnaf ve sanatkârlar olarak bu artışın devam etmesini umut ediyoruz. Yeni yıla da bu umut ve beklentilerle yaklaşıyoruz” şeklinde konuştu.



Maliye kaydı olup oda kaydı olmayan esnaf ve sanatkârlara bir kez daha kayıt yaptırma konusunda hatırlatma yapan Odakır, “Ticaret Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda denetim çalışmalarımız devam ediyor. Esnaf ve sanatkârlarımıza yine hatırlatmak istiyoruz. Maliye kaydınız olup oda kaydınız yoksa oda kayıtlarınızı yaptırınız. Bu sayede hem odanıza güç katmış olacak hem de odanızın faaliyet ve olanaklarından faydalanacaksınız” ifadelerini kullandı.