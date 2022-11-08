Kayseri'de bir ayda 582 işletme açılırken, 176 işletme kapandı

Kayseri’de Ekim ayında yeni sicil kaydı yaptıran esnaf sayısı belli oldu. Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Sicil Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Ekim ayında 582 kişi yeni sicil kaydı yaptırırken, toplam 176 kişi de çeşitli nedenlerle sicil ve meslek terk işlemi yaptırdı. Aradaki fark ise 406 yeni işyeri olarak kayıtlara girdi.

Ekim ayı verilerini değerlendiren KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yeni kayıt yaptıran esnaf ve sanatkârlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Birkaç aydır yeni sicil kayıtlarında artış yaşandığına dikkat çeken Odakır, “Ekim ayında 582 kişi yeni kayıt yaptırdı. Ağustos ve Eylül aylarına göre artış olduğu görülüyor. Ekimde 176 kişi de, çeşitli nedenlerle iş yerinin faaliyetine son verdi. Bu kişiler arasında yaptığı işin büyümesi nedeniyle sanayi veya ticaret odasına geçenler oldu. Mesleğini değiştirme işlemi olduğu için kayıt sildirenler var. Ayrıca yaş konusundan dolayı kapatmayı uygun gören vatandaşımız da oluyor” şeklinde konuştu.

Denetim faaliyetleri hakkında da bilgi veren Odakır, Ticaret Bakanlığı’nın talimatları ve yetkilendirmesine dayanarak, maliye kaydı olup oda kaydı olmayan esnafa yönelik denetimlerin sürdüğünü söyledi. Odakır, “Esnaf ve sanatkârlarımıza çağrımızı yineliyoruz. Maliye kaydınız olup oda kaydınız yoksa kayıtlarınızı yaptırınız. Böylece kayıtlı olduğunuz odanın imkanlarından yararlanabileceksiniz” dedi.