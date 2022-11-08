Kayseri'de bir ayda 582 işletme açılırken, 176 işletme kapandı

 Kayseri'de Ekim ayında 582 kişi yeni sicil kaydı açtırırken, 176 işletme de çeşitli nedenlerle kapandı.  

PAYLAŞ
  • 08.11.2022 12:26
  • Güncelleme: 08.11.2022 12:26
Kayseri'de bir ayda 582 işletme açılırken, 176 işletme kapandı

Kayseri’de Ekim ayında yeni sicil kaydı yaptıran esnaf sayısı belli oldu. Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Sicil Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Ekim ayında 582 kişi yeni sicil kaydı yaptırırken, toplam 176 kişi de çeşitli nedenlerle sicil ve meslek terk işlemi yaptırdı. Aradaki fark ise 406 yeni işyeri olarak kayıtlara girdi.

Ekim ayı verilerini değerlendiren KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yeni kayıt yaptıran esnaf ve sanatkârlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Birkaç aydır yeni sicil kayıtlarında artış yaşandığına dikkat çeken Odakır, “Ekim ayında 582 kişi yeni kayıt yaptırdı. Ağustos ve Eylül aylarına göre artış olduğu görülüyor. Ekimde 176 kişi de, çeşitli nedenlerle iş yerinin faaliyetine son verdi. Bu kişiler arasında yaptığı işin büyümesi nedeniyle sanayi veya ticaret odasına geçenler oldu. Mesleğini değiştirme işlemi olduğu için kayıt sildirenler var. Ayrıca yaş konusundan dolayı kapatmayı uygun gören vatandaşımız da oluyor” şeklinde konuştu. 

Denetim faaliyetleri hakkında da bilgi veren Odakır, Ticaret Bakanlığı’nın talimatları ve yetkilendirmesine dayanarak, maliye kaydı olup oda kaydı olmayan esnafa yönelik denetimlerin sürdüğünü söyledi. Odakır, “Esnaf ve sanatkârlarımıza çağrımızı yineliyoruz. Maliye kaydınız olup oda kaydınız yoksa kayıtlarınızı yaptırınız. Böylece kayıtlı olduğunuz odanın imkanlarından yararlanabileceksiniz” dedi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor - Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Kayserispor - Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

Rektörler ERÜ'de Bir Araya Geldi

Rektörler ERÜ'de Bir Araya Geldi

Rektör Altun, Erciyes Teknopark 'da İncelemelerde Bulundu

Rektör Altun, Erciyes Teknopark 'da İncelemelerde Bulundu

ERÜ Hastanelerinde Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

ERÜ Hastanelerinde Organ Bağışının Önemine Dikkat Çekildi

ERÜ Hastanelerinden, Kitap Sevenler İçin Bir İlk

ERÜ Hastanelerinden, Kitap Sevenler İçin Bir İlk

Türk tarihini eserleri ile yaşatıyor

Türk tarihini eserleri ile yaşatıyor

Çok Okunanlar
1
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

Hukukçu Çetin: Dezenformasyon Yasası, doğru işletilmezse sıkıntı doğurabilir

4
Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

Kayseri polisi 8 ay takip etti, FETÖ'nün finansmanını çökertti

5
Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

Hititlere ait saray ve tapınak kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor

6
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SGK İl Müdürü Hasgül: ''İşçimizin sigorta pirimi ile göçmen finansmanı yapılmıyor'

SGK İl Müdürü Hasgül: “‘İşçimizin sigorta pirimi ile göçmen finansmanı yapılmıyor”

Kayserisporlu Mame Thiam'a Dünya Kupası yolu gözüktü

Kayserisporlu Mame Thiam’a Dünya Kupası yolu gözüktü

DAHA FAZLA
Bünyan Naci Baydemir A.İ.H.L'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi

Bünyan Naci Baydemir A.İ.H.L'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi

Kayserispor'da Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme uzatıldı

Kayserispor’da Ramazan Civelek ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme uzatıldı

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Taşyapan, Yeşilhisar'daki çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Büyükkılıç ve Başkan Taşyapan, Yeşilhisar’daki çalışmaları yerinde inceledi

Bölgesel Amatör Lig: Develigücü: 4 - Yahşihanspor: 4

Bölgesel Amatör Lig: Develigücü: 4 - Yahşihanspor: 4

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi'nde eğlenceli hafta sonu

Tuna Life Center Alışveriş Merkezi'nde eğlenceli hafta sonu