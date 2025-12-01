Kayseri'de bir ayda 72 hırsızlık şüphelisi yakalandı: 16 tutuklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; Terör örgütü soruşturmaları kapsamında 27 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk analiz ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler yapıldı. 132 bin 860 adet makaron ve 15 bin 916 paket kaçak sigara 4 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet plaka basım makinası, 503 adet harf ve rakam kalıbı ve 97 adet boş plaka ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 28 olay kapsamında 36 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

46 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet kurusıkı tabanca, 535 adet fişek ve 6 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi. Toplam bin 73 yıl 6 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 424 şahıs yakalandı, 416 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 4 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 4 şahsa adli işlem yapıldı, Kumar oynadığı tespit edilen 20 şahsa idari para cezası uygulandı. 17 fuhuş olayında 4 şahsa adli işlem, 32 şahsa idari işlem uygulandı.

Öte yandan 9 kilo 813,95 gram narkotik madde, bin 118 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 11 adet hassas terazi ele geçirildi. 114 operasyon kapsamında 256 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 85 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 70 Faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış, 72 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 16 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 6 adet çalıntı oto ve 6 adet motosiklet ile birlikte piyasa değeri 3 milyon 310 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirildi tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.