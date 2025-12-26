Kayseri'de bir cami daha ibadete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirdiği projelerle kentin hem manevi hem de sosyal yaşamını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği belediye-hayırsever iş birliği projelerine bir yenisini daha ekledi. Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi’nde, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri, hayırsever iş insanı Muhittin Birdal ve Mehmet Ayata Ağaç İşleri Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı katkıları ile yaklaşık 35 milyon TL’lik yatırım maliyetiyle hayata geçirilen Birdal Camii, bölge sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Anbar Mahallesi Ağaç İşleri 32. Cadde’de hayata geçirilen Birdal Camii Açılış Töreni’ne Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile bölge esnafı ve vatandaşlar katıldı.

“Hayırseverler ile Birlikte Yarış Halinde Hizmetleri Paylaşıyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende yaptığı konuşmada, adeta hayırseverler ile birlikte yarış halinde hizmetleri paylaştıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu belirterek, emeği geçenleri ve ekibini tebrik etti. Büyükkılıç, Ayata Vakfı’na ve Birdal ailesine teşekkür ederek, bu anlamlı eserin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise bu güzel eserde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkür etti. Ataş, Kayseri’nin hayırseverlerle ün saldığını belirterek, kentin her köşesinde bir hayırsever eseri olduğunu ifade etti.

Hayırsever iş insanı Muhittin Birdal ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Rabbim bu caminin yapılmasında bana yardım etti. Bu şerefli görev elhamdülillah çok ileri derecede beni mutlu etti. Camimizin bu duruma gelmesinde sayın başkanıma, Ayata Vakfı’na, burada çalışan, emeği geçen tüm kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun” ifadelerini kullandı. Birdal, caminin bölgeye ve şehre hayırlı olması temennisinde bulundu. Hayırsever Birdal, törende ikinci bir eserin daha sözünü verdi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın duaları ve kurdele kesimi ile birlikte Birdal Camii’nin açılışı gerçekleştirildi.

Belediye-Hayırsever İş Birliği Modeli

İbadetin yanı sıra sosyal yaşamı da destekleyecek şekilde planlanan Birdal Camii, modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla dikkat çekiyor. Toplam 840 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Birdal Camii, 560 metrekare zemin kat ve 220 metrekare birinci kat olmak üzere iki kattan oluşuyor. 632 kişilik ibadet kapasitesiyle planlanan camide ayrıca bir okuma salonu da yer alıyor.

Caminin yanında bulunan 60 metrekarelik şadırvan alanı ile birlikte yapı, yalnızca ibadet alanı olmanın ötesine geçerek mahalle sakinlerinin sosyal ve manevi ihtiyaçlarına da cevap verecek bir merkez olarak tasarlandı.

Kayseri’nin köklü hayırseverlik kültürünün bir yansıması olan bu proje, Büyükşehir Belediyesi’nin şehircilik anlayışında benimsediği dayanışma ve ortak akıl yaklaşımının önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Belediye-hayırsever iş birliği modeli kapsamında hayata geçirilen Birdal Camii, kentin imarına ve sosyal dokusuna değer katan bir eser olarak Kayseri’ye kazandırıldı.