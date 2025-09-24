Kayseri'de bir dönemin en önemli ismi: Hüsamettin Çetinbulut vefat etti

Kayseri'de 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra yapılan ilk yerel seçimleri (1984) kazanan eski belediye başkanı Hüsamettin Çetinbulut hayatını kaybetti.

Kayseri'de 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nden sonra yapılan ilk yerel seçimleri (1984) kazanan 48'inci belediye başkanı Hüsamettin Çetinbulut hayatını kaybetti. Hüsameetin Çetinbulut'un cenazesi 25 eylül perşembe günü öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde defin edilecek.

Çetinbulut’un belediye başkanlığı döneminde, Kayseri’nin urbanizasyonuna ve sosyal altyapısına yönelik bir dizi önemli projeye imza atılmıştır. 1980 Askerî Darbesi sonrasında yapılan ilk yerel seçimlerde kazanan Çetinbulut, Cumhuriyet Meydanı’nın oluşumuna katkı sağlamış, şehir içme suyu projesinin önemli kısmını tamamlamış ve şehir çöplüğünü yeni bir alana taşımıştır.

Ayrıca, merkezi hizmetlerin yanı sıra dar gelirli vatandaşlara yönelik konut projeleri ve sosyal tesisler oluşturmuş, Argıncık’taki Sebze-Meyve Toptancı Hali’nin temellerini atmış ve belediye ulaşımını köylere dek genişletmiştir.

Kayseri’de belediye yönetiminde sevilen bir figür olan Çetinbulut, kenti modernleştirme hedefleri doğrultusunda birçok yenilik yapmış ve 1988 yılında Kayseri'nin büyükşehir statüsü kazanmasına zemin hazırlamıştır.

Hüsamettin Çetinbulut’un katkıları, Kayseri'nin bugünkü yapısının temel taşlarını oluşturmaktadır. Kayseri halkı, onun dönemi boyunca sağlanan hizmetleri asla unutmayacaktır.