Kayseri'de bir düğünün en alt limiti 150 bin TL

Kayseri’de yaz aylarının gelmesiyle evlenecek çiftler düğün hazırlıklarını yapmaya başladı. Takı, düğün salonu, gelinlik ve damatlık başta olmak üzere bir düğün masrafı ise ortalama 150 bin TL’yi buluyor.

Yaz aylarının gelmesiyle düğün sezonu açıldı. Düğünlerini yapmak isteyen vatandaşlar, düğün salonu, gelinlik, damatlık, bindallı, abiye, altın ve birçok kalemde alışverişlerini yapıyor. Kayseri’de düğün yapmak isteyen bir çiftin düğün masrafları ise en az 150 bin TL’ye mal oluyor. Düğün alışverişi yapacak vatandaşların alacakları altın, tektaş ve alyans fiyatlarının 80 ila 100 bin TL civarında tuttuğunu söyleyen Sarraf Murat Polat, “Yaz aylarının gelmesiyle malum düğün sezonumuz açıldı. Adettendir düğünlerimizde 22 ayara bilezik takılıyor. 22 ayar bileziklerde bizim işçiliksiz dediğimiz ve bozdurma durumunda en az zarar edilecek bir bileziğin tane fiyatı 14 bin TL’ye tekamül ediyor. Gücüne bütçesine bağlı olarak bunu 2-3 tane takanda, 5 -6 takanda var. Bu takılacak bilezik sayısı maddiyata göre yukarı doğru değişkenlik gösterebiliyor. Bunun dışında gelin hanıma düşündüğümüzde bir tektaş alabiliriz. Tek taş yüzüklerimizde rengine bağlı olarak 2 bin TL’den başlayıp, değişiklik gösterebiliyor. Tabi ki alyanslarımız olmazsa olmazlarımızdır. Genelde 10 müşterimizin 7’si bu düz alyanslarımızı tercih ediyorlar. Bunlarında başlangıcı bin 500- 2 bin TL civarında ama gram arttıkça fiyatı da artıyor. Alyans dışında set tercih eden müşterilerimiz var. Ancak set değil de günlük hayatta rahatça kullanılabilecek bir ürün derseniz de altın bir kolye tercih edebilirsiniz. Bu setimiz bir kolye, zincir ve bileklikten oluşuyor. Gram arttıkça fiyatlarda yukarı doğru yükseliyor. Düğün yapacak vatandaşların bütçelerine göre ürünleri, çeşitleri ve gramları artırabiliriz. Hesaplayacak olursak, bilezik başı 14 bin TL demiştik. 5 tane bilezik taksak, 70 bin TL bu bileziklerin bedeli tutuyor. Tektaşımıza 2 bin TL, setimizin fiyatı 10 bin TL ve alyanslarımızın fiyatını da 4 bin TL’den hesapladığımızda ortalama 86 bin TL gibi bir rakam çıkıyor ama ortalama olarak, 80 ila 100 bin TL arasında bir altın alışverişi tutuyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Düğün salonları 20 bin TL’den başlıyor

Düğün Salonu İşletmecisi Ömür Eren de, en küçük düğün salonlarının 20 bin TL’den başladığını ifade ederek, “Fiyatlarımızın ortalaması sezonuna göre değişkenlik göstermektedir. Biz düğün salonu işletmecileri olarak aslında bize gelen talepler istikametinde çiftlerimizin bütçesine göre menülerde hazırlamaktayız. Bizim işletmemizde 2 tane salonumuz bulunuyor. Biri 300 biri de 550 kişilik. Düğünlerimiz küçük salonumuzda 20 bin TL gibi bir rakamdan başlamaktadır. Bunların içerikleri de misafirlerimizin, ailelerimizin, çiftlerimizin isteklerine göre değişkenlik göstermektedir. Şu anda çiftlerimizin en önem verdiği konulardan biri pandemiden sonra düğün sayılarında ve gelen misafir sayısında bir düşüş var. Çiftler de misafir sayılarını az tutup, menülerde biraz oynama yaparak ikramların kalitesini biraz daha arttırıp ona göre değerlendirme yaparak bize dönüş yapıyorlar. Normal standart yemeksiz dediğimiz menülere daha fazla ağırlık gösteriliyor. Cumartesi ve Pazar günleri de ordövr tabağı ve yemekli olarak fiyatlandırma yapıyoruz. taleplerimiz de bu şekilde oluyor. 2023 yılında çiftlerimizin bizden istediği menülerde de en başta gelen de ordövr tabağında çok ciddi bir yoğunluk var. Çok fazla düğün salonu var aslında ve çok fazla işletme oldu. Dediğim gibi burada aslında bütçe önemli ama bizim işimiz de klasik olacak ama 4 saat vakit geçiriyoruz misafirlerimizle. Çok özen göstermemiz gereken bir iş, hizmet sektöründeyiz. Çiftlerimizden isteğimiz çok ucuz bir işletme aramaları değil de elindeki bütçeye göre menü belirleyip işletmenin verdiği hizmete dikkat ederlerse daha iyi olur” diye konuştu.

Gelinlik, bindallı ve damatlık 25-30 bin TL arası

Yeşim Gelinlik Pazarlama Sorumlusu Erkan Kekeçoğlu da, gelinlik, bindallı ve damatlık olmak üzere 3 ürünün ortalama fiyatının 25-30 bin TL olduğunu söyleyerek, “Kayseri’de daha çok ihtişamlı, taşlı ve kabarık modelli gelinlikler tercih ediliyor. Gelinlik fiyatları en çok artış gösteren ürünlerden bir tanesidir. Geçen senelere bakarak, yüzde 100’e varan artışlar oldu. Gelinlikler kiralama olarak, 10 bin TL ile 40 bin TL arasında değişkenlik göstermektedir. Kiralama ile satın alma arasındaki fiyat farkı baya yaklaştı. Biz vatandaşlarımıza satın almayı öneriyoruz. Bindallı da yine kadınlar arasında bolca tercih ediliyor. En çok tercih edilen ürünler bol taşlı ve şaşalı modeller. Kayseri’de sade modeller daha çok tercih ediliyor. Bindallı fiyatları ise 5 bin TL ile 20 bin TL arasında değişmektedir. Damatlık konusunda da yine farklı şehirlerde, farklı renkler ve modeller tercih edildiği halde Kayseri’de daha sade modeller tercih ediliyor. Sade modeller önde diyebiliriz. Damatlık fiyatları gelinliğe göre daha uygun şekilde seyrediyor. Damatlıklarımız 4 bin ile 15 bin TL arasında değişiyor. Burada tabi ki damatlığın markası ve kalitesi fiyatı belirliyor” şeklinde konuştu.