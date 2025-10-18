Kayseri'de bir ev kurşunlandı: Boş olması Faciayı Önledi

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kurşunlanan T.B.’ye ait zemin kattaki daireye 7 el ateş edildi. Kurşunlardan 5’i binanın dış cephesine isabet ederken, 2’si camı delerek içeri girdi.

Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması, can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.