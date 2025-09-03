Kayseri'de bir firma daha taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine girdi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından her gün güncellenen listede Kayseri’de gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma daha yer aldı. ‘Alibaş Gıda Hayvancılık Tarım Ürünleri Ambalaj Temizlik İnşaat Nakliyat San. İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.’ firmasına ait ‘Zamantı’ markasının ‘Süzme Akasya Çiçek Balı’ ürününde ve ‘Hirabal’ markasının ‘Süzme Çiçek Balı’ ürününde ‘taklit ve tağşiş’ yapıldığı tespit edildi.

Bakanlık, aynı firmaya ait 2 ürünü, Taklit Veya Tağşiş Yapılan Gıdalar (Aynı Değeri Taşımayan Madde Eklenmesi) listesine ekledi.