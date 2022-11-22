Kayseri'de bir garip olay: Arkadaşının küfrettiği şahıs intihara teşebbüs etti

Kayseri'de yaşanan garip olayda arkadaşının küfrettiğini iddia eden şahıs intihara teşebbüs etti. Elindeki bıçakla arkadaşının yanına gelmesini isteyen şahıs polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edildi.

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  • 22.11.2022 20:21
  • Güncelleme: 23.11.2022 09:47
Kayseri'de bir garip olay: Arkadaşının küfrettiği şahıs intihara teşebbüs etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de yaşanan garip olayda arkadaşının küfrettiğini iddia eden şahıs intihara teşebbüs etti. Elindeki bıçakla arkadaşının yanına gelmesini isteyen şahıs polis ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda, elinde bıçak bulunan A.A. arkadaşının kendisine küfrettiğini iddia ederek, yanına gelmesini istedi. Durumu fark eden polis ekipleri, A.A.’nın yanına giderek ikna çabalarına başladı. Tedbir amacıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, öfkeli şahıs arkadaşının yanına gelmediği takdirde bıçağı bırakmayacağını söyledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilen A.A., elindeki bıçağı bırakınca gözaltına alındı. Şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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