Kayseri'de bir hafta boyunca Millet Bahçesine ulaşım ve müzeler Ücretsiz

Kadim kent Kayseri’nin zengin tarih, tabiat, kültür ve turizm değerlerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturacak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapan Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi festivale katkısını sürdürüyor.

Festival öncesinde müzelerini güncelleyip, personeline eğitimler düzenleyerek ziyaretçilerine hazırlayan Büyükşehir, festivalin başlaması ile birlikte de etkinliğe desteğine gerek ulaşım gerekse ücretsiz müzeleri ile devam ediyor.

Büyükşehir’den Türkiye Kültür Yolu Festivali Yolculuğuna Çıkacak Vatandaşlara Ulaşım Hizmeti

6-14 Eylül 2025 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek festival için Büyükşehir, Cumhuriyet Meydanı-Millet Bahçesi arasında 693 hat kodlu otobüs seferleri ile vatandaşların hizmetinde olacak. Hareket noktası Cumhuriyet Meydanı (Kale önü durakları) olan otobüs seferleri, 19.00-00.30 saatleri arası düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek. Ayrıca etkinlik süresince T1 ve T4 raylı sistem hatlarında de ek seferler düzenlenecek.

Festival Boyunca Büyükşehir Müzeleri Ücretsiz

Festival coşkusunu herkesin yaşaması için Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki tüm müzelerinin kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açtı. Kayseri Büyükşehir Belediye’sinin tüm müzeleri 6-14 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.