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  • Kayseri'de bir haftada 11 kişiye terörden işlem yapıldı

Kayseri'de bir haftada 11 kişiye terörden işlem yapıldı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 11 kişiye terörden işlem yapıldı.

Kayseri'de bir haftada 11 kişiye terörden işlem yapıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 11 kişiye terörden işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 15-22 Eylül tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında 6 şahıs olmak üzere toplamda 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; “Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır” denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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