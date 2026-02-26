Kayseri'de bir haftada 1778 sürücüye cezai işlem uygulandı
Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 570 araç/sürücüye cep telefonu, 374 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 360 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 165 araç/sürücüye modifiyeli araç, 35 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 193 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 47 araç/sürücüye makas atma, 360 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 10 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 23 araç/sürücüye ışık donanımı, 1 araç/sürücüye drift yapmak, 374 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 570 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.