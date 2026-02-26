  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de bir haftada 1778 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kayseri'de bir haftada 1778 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde 570 araç/sürücüye cep telefonu, 374 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 360 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri'de bir haftada 1778 sürücüye cezai işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince kent genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 165 araç/sürücüye modifiyeli araç, 35 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 193 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 47 araç/sürücüye makas atma, 360 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 10 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 23 araç/sürücüye ışık donanımı, 1 araç/sürücüye drift yapmak, 374 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 570 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Hacılar'da ekipler karla mücadele için sahada
Hacılar’da ekipler karla mücadele için sahada
Başkan Büyükkılıç'tan İki ilçeye Teşkilat Ziyareti
Başkan Büyükkılıç'tan İki ilçeye Teşkilat Ziyareti
Melikgazi'den Engellilere Özel Ulaşım Desteği
Melikgazi'den Engellilere Özel Ulaşım Desteği
Büyükşehir'den Dilsiz Dostlara Sıcak Dokunuş
Büyükşehir'den Dilsiz Dostlara Sıcak Dokunuş
Genç Judocu Samet Balcı'nın Hedefi Şampiyonluk
Genç Judocu Samet Balcı'nın Hedefi Şampiyonluk
Kocasinan'da Her Gün Bir Evde Gönül Sofrası
Kocasinan'da Her Gün Bir Evde Gönül Sofrası
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!