Kayseri'de bir haftada 252 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 180 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 18 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 13 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 3 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca 1 adet çalıntı oto birlikte, hırsızlık malı olan 200 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilirken, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Öte yandan kumar oynatıldığı tespit edilen 5 şahsa ise idari para cezası uygulandı.

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, toplam 261 yıl 2 ay kesinleşmiş

hapis cezası bulunan 101 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 96 şahıs, yoklama kaçağı/bakaya olan 55 şahıs ile birlikte toplam 252 şahıs yakalanırken, 85 şahıs ise adli makamlarca tutuklandı.