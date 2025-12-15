Kayseri'de bir haftada 434 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 8–14 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bülten yayınladı.

Buna göre; terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Risk Analiz ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalanarak gerekli yasal işlemler gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 58 adet fişek ele geçirildi.

Ayrıca; 197 adet boş sahte alkol şişesi, 64 kilo 100 gram kaçak tütün, 26 litre sahte alkol, 28.000 adet makaron, 3.462 paket kaçak sigara ve 202 adet emtia ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili olarak toplam 8 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 288 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 434 şahıs yakalandı. 107 şahıs ise adli makamlarca tutuklandı.

1 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan 1 şahıs hakkında adli işlem yapılmış, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa idari para cezası uygulandı. 2 fuhuş olayında 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, 2 şahsa idari para cezası uygulandı.

17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 7 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve bunlardan 2’si tutuklandı.

4 adet çalıntı otomobil ile birlikte, hırsızlık malı olan 10.000 TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz şekilde sahiplerine teslim edildi.

Uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonda ise 105 kilo 240,44 gram narkotik madde, 29 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 19 operasyon kapsamında 36 şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, 13 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.