  • Haberler
  • Asayiş
  • Kayseri'de bir haftada 5 farklı 'uyuşturucu' operasyonu

Kayseri'de bir haftada 5 farklı 'uyuşturucu' operasyonu

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde 5 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilirken, operasyonlarda 11 kilo 652 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri'de bir haftada 5 farklı 'uyuşturucu' operasyonu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde 5 farklı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilirken, operasyonlarda 11 kilo 652 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7-14 Temmuz tarihleri arasından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 5 farklı operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şahıs hakkında işlem başlatılırken, 3 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca gözaltına alınan 1 şahsın da işlemleri sürüyor.

11 kilo 652 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

Öte yandan ekipler tarafından operasyonlarda yapılan aramalarda; 11 kilo 652 gram uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Hulusi Akar: 'O gece her Türk'ün asker doğduğunu tüm dünyaya gösterdik'
Hulusi Akar: 'O gece her Türk'ün asker doğduğunu tüm dünyaya gösterdik'
Hayvanseverler sokak hayvanları için toplandı
Hayvanseverler sokak hayvanları için toplandı
Beğendik Bağları'nda anız yangını çıktı 
Beğendik Bağları'nda anız yangını çıktı 
Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
Erciyes Dağı’nda mahsur kalan dağcılar kurtarıldı
Vali Çiçek: 'Hainler hiç unutmasınlar bizde Kübra Doğanay'lar, Cennet Yiğit'ler bitmez'
Vali Çiçek: 'Hainler hiç unutmasınlar bizde Kübra Doğanay'lar, Cennet Yiğit'ler bitmez'
Kapuzbaşı 3.1'le sallandı
Kapuzbaşı 3.1'le sallandı