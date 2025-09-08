Kayseri'de bir haftada aranan 273 şahıs yakalandı: 60 kişi tutuklandı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda hırsızlık malı olan 380 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi. Aranan şahıslar kapsamında toplam 211 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 99 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 123 şahıs, Yoklama kaçağı / bakaya olan 51 şahıs ile birlikte toplam 51 şahıs yakalandı, 60 şahıs tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 12 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 150 adet fişek ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 27 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 17 hırsızlık şüphelisi yakalandı, bu şahıslardan 1’i tutuklandı. 1 adet çalıntı oto ile birlikte, hırsızlık malı olan 380 bin lira değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Aranan şahıslar kapsamında ise toplam 211 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 99 şahıs, ifadeye yönelik aranması bulunan 123 şahıs, yoklama kaçağı / bakaya olan 51 şahıs ile birlikte toplam 273 şahıs yakalandı, 60 şahıs adli makamlarca tutuklandı.