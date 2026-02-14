Kayseri'de Bir İlk: Ekrandan Kur'an Eğitimi Öğrencileri Yazarlarla Buluştu!

Onlarca öğrencinin yer aldığı EKE programında, ilkokul ve ortaokul kademesindeki çocuklara yönelik eğitimler farklı açılımlarla motivasyon ve model oluyor.

EKE ailesi, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ev ortamı, kitapevleri ve etkinlik alanlarında buluşmalar düzenleyerek öğrencilerin sosyalleşmesine destek oluyor.

Mostar Kitap Kahve’de Kültür Dolu Buluşma

Kayseri’de bir ilk gerçekleştirilerek okur-yazar buluşması düzenlendi. Etkinlik öncesinde davet edilecek yazarların kitapları temin edilerek öğrencilere ve velilere okutuldu. Ardından Mostar Kitap Kahve’de düzenlenen programda eğitimci-yazarlar Mustafa Balaban, Ensar Şahin, Yasin Karakaya ve Murat Soytürk öğrencilerle bir araya geldi.

Söyleşi programında kitaplar üzerine kültürel değerlendirmeler yapıldı, öğrenciler merak ettikleri soruları yazarlarla paylaşma fırsatı buldu. Program sonunda okunan kitaplar yazarlara imzalatılarak öğrencilere unutulmaz bir hatıra bırakıldı.

Velilerden Büyük Memnuniyet

Etkinliğe veliler de yoğun ilgi gösterdi. Kitapları okuyarak programa katılan veliler, böyle bir okuma ve söyleşi programının düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Veliler, bu çalışmalar sayesinde kendilerinin de kitap okumaya başladığını ve etkinliğin aileler için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

EKE’nin bu anlamlı çalışması; öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasına, kendini ifade etme becerilerinin gelişmesine ve genel kültürlerinin artmasına önemli katkı sağladı.