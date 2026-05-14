Kayseri'de bir ilk: Osman Ulubaş Ortaokulu'nda Göktim Teknoloji Atölyesi Açıldı

Kayseri Valiliği himayelerinde kurulan GÖKTİM’in ilk atölyelerinden olan ve hayırsever Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda hizmete giren “GÖKTİM Melikgazi Latif Başkal A.Ş. Teknoloji Atölyesi” kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “GÖKTİM atölyelerinin ilki Başkal ailesinin destekleriyle Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda açıldı. İlk olmasından dolayı heyecanlıyız. Latif Başkal Teknoloji Atölye'mizde gençlerimizle tarih yazacağız. Buradan tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye ses vereceğiz. Burada Türk gençleri olarak gece gündüz bu memleket, bu millet için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Bunun için şimdiden Türk gençleri savunma sanayisine, teknolojiye, sanayiye bir kızıl elma gibi yönelecek. GÖKTİM'in bir amacı da budur. Hayırsever Kamil Abiye, evlatlarına teşekkür ederim. İnşallah bu çocuklar bizleri utandırmayacak. Bu projenin en başından beri; Melikgazi Kaymakamımız ve Melikgazi Belediye Başkanımızın çok güzel birlikteliği ve mücadeleleri var. Kaymakamımızın geçmiş tecrübelerini buraya yansıtması; Melikgazi Belediye Başkanımızın mühendis kişiliği ve öğrenciler ile olan ilişkisi, bu işe yaklaşımlarında bizi çok rahatlatıyor. Kaymakamımızı ve belediye başkanımızı alkışlıyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Ayrıca Kayseri'imizin Türk Dünyası başkenti olmasında verdiği mücadele ile bizleri gururlandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç'ı da alkışlıyorum. GÖKTİM projesinin dalga dalga büyüyeceğini düşünüyorum. Bu projemizi diğerlerinden ayıran bir şey de iş dünyamızın bu işe tam olarak destek vermesidir. Bu kapsamda herkese teşekkür eder, teknoloji atölyemizin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Teknoloji atölyesinin hayırlı olmasını dileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Her zaman yeniliğe ve gelişime açık bu çalışmalara desteğini esirgemeyen kıymetli Valimize ayrıca teşekkür ederim. El ele, gönül gönle dayanışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca hayırseverlerimizin okula, camiye yani binaya yatırımını bilirdik. Ama şimdi gördük ki burada insana yatırım var. Bunun başını çeken Başkal ailesi bizim gururumuz. Kendilerine teşekkür ederim. Kayseri 5 adet üniversitesi bulunan, yeniliklere açık bir şehir. Üniversitelerimiz araştırma üniversitesidir. Kayseri'de tüm kurum ve kuruluşlarımızla bilim ve bilişim adına, tüm şehri kuşatan projeler yapmayı sürdürüyoruz. Donanımlı, eğitimli, yenilikçi, inovatif çalışmalarla geleceğe yönelik çalışmaları ile kendi akranlarından bir adım önde olan gençlerimiz olacaksınız. Tebrik ediyorum. Burada bilimdeki yerinizi almış olmanız gurur verici. Hayırlı olsun.” dedi.

Melikgazi Belediyesi'nin 3 tesisinde GÖKTİM Melikgazi'nin eğitimlerinin başladığını, öğrencilerin robotik kodlama, yapay zekâ, elektrik-elektronik, 3D tasarım, havacılık ve uzay bilimleri gibi atölye dersleri aldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’in himayelerinde hayata geçen, Melikgazi Kaymakamlığımız ile birlikte yürüttüğümüz GÖKTİM Melikgazi projesine destek vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Osman Ulubaş Köşk Ortaokulu'nda Latif Başkal A.Ş. Teknoloji Atölyesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Melikgazi Belediye'mizin Necip Fazıl Kısakürek, Tınaztepe, Danişmentgazi Sosyal Tesislerinde GÖKTİM Melikgazi’nin eğitimleri devam ediyor. Eğitimde fiziki ortam son derece önemli. İlçemize 18 adet kütüphane, 26 adet okul yaparak gençlerimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün burada hepimiz gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için uğraşıyoruz. Gençlerimizin kendini yetiştirmesi ve ülkemize faydalı olması son derece önemli. Okullar, kütüphaneler yaptık. Kayseri Valiliğimiz ile beraber Mektep Melikgazi projemizi hayata geçirdik. Melikgazi Belediyesi olarak GÖKTİM Melikgazi için 3 ayrı sosyal tesisimizde teknoloji atölyesi yaptık. Melikgazi Kaymakamlığımız ile birlikte GÖKTİM Melikgazi projemizi yürütüyoruz. Gençlerin Teknofest'e katılması için destek veriyoruz. Dolayısıyla gençlerimizi teknoloji ve diğer konularda her türlü desteklemeye devam edeceğiz. Burada güzel bir iş birliği var. Hayırsever ve kamu iş birliğinde gençlere sahip çıkılıyor. Gençlerimizi inovasyonla buluşturan yatırım için başta Valimiz Sayın Gökmen Çiçek olmak üzere, İşadamı Sayın M. Kamil Başkal ile evlatları, KTO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Latif Başkal ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyemiz Sayın Ahmet Başkal’a, ailesine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

Vali Gökmen Çiçek’in himayelerinde hiçbir gencin yalnız kalmayacağı mottosuyla GÖKTİM Melikgazi’nin çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, “4 aydır çalışarak bu işin mutfak aşamasını tamamladık. GÖKTİM Akademisi, aslında ERVA spor okullarında binlerce gencimizin spor alanlarında lisanslı olarak yetiştiği, Mektep Melikgazi gibi felsefe ve düşünce alanında gençlerimizin eğitim alma imkanı bulduğu ya da ‘Sensiz Olmaz’ projesi ile dezavantajlı gençlerimizin imkân bulduğu projelerden bir tanesidir. GÖKTİM Melikgazi’de Erciyes Üniversitesi’nden 13 kişilik bir heyet bize yön veriyor. Öğrencilerimize 13 haftalık detaylı bir eğitim veriliyor. Biz aynı zamanda 40 okulumuzda 1200 öğrencimizle, alanında uzman 60 öğretmenimizle GÖKTİM kulüplerini kurduk. Dolayısıyla şu anda 1500 kişilik bir aileyiz. Bu yol gençlerimiz liseden mezun olana kadar birlikte yürüyeceğimiz bir yol. Kayseri'nin tarihinde önemli bir yer tutmuş olan Tomtaş'ın, savaştan çıkmış bir milletin yokluk içinde gökyüzünü hayal etmesi gibi biz de bugün bu gençlerimizle birlikte uzayı hayal ediyoruz. Kayseri'mizin sektörde lokomotif il olmasını hayal ediyoruz. Bu yüzden de gençlerimizi yarına hazırlamak için bu projeyi yürütüyoruz. Ben bütün hamilerimize ve Başkal ailesine desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah hayallerimiz gerçek olur”dedi.

Hayırsever Kamil Başkal Teknoloji atölyemizin hayırlara vesile olmasını dileyerek, “İnsana olan bu yatırımda bizlere yer verdiği için Sayın Valimize çok teşekkür ederim. Ailecek bizleri çok mutlu etti. Devletimiz gençlerimize çok güzel imkânlar vermiş. Siz gençler bunu hak edecek, çalışacak ve başaracaksınız. İnşallah güzel güzel projelerle bizleri ve ülkemizi mutlu edersiniz. Biz olun ve birlik içinde çalışın, paylaşın. Biz olmak çok güzeldir. Teknoloji atölyemizin hayırlara vesile olmasını dilerim.” diye belirtti.