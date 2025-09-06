Kayseri'de bir kişi ölü halde bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde meydana gelen olayda, 35 yaşında bir erkek, ölü halde bulundu.
Olay, Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki erkek, ikametinde doğalgaz borusuna asılmış halde bulundu. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde 35 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.