Kayseri'de bir yılda 3 Kitap Fuarı: Ticari Zekanın Yansıması

BİR YILDA ÜÇ FUAR

Yedi kez sürekli Ekim ayında açılan Kayseri Kitap Fuarı, geçtiğimiz yıl Ekim ayında planlanmasına rağmen ne yazık ki hangi nedenden dolayı olduğu henüz netleşmeyen bir engelden dolayı yapılamamıştı. 2025 Yılının Nisan ayında ikincisi yapılan Çocuk Fuarı ve Kitap Şenliğinden sonra Ekim ayında 8. Kitap Fuarı planlanmasına rağmen yapılamayınca aynı yılın sonunda Kumsmall AVM koridor boşluklarında aynı yıl içinde ikinci Kitap Fuarı açılmıştı. 2026 Yılının Nisan ayında açılan Kayseri 8. Kitap Fuarı’yla beraber Kayseri’de bir yıl içinde 3 kitap fuarı açılmış oldu.

KİTABA ve KÜLTÜRE SİNMİŞ TİCARÎ ZEKA

Bir yıl içinde 3 kitap fuarı açılan başka bir şehir var mıdır bilmiyoruz ama Kayseri’nin ticari zekâsı ve kâr iştiyakı, kitap ve kültür atmosferiyle birleşince böyle bir manzara ortaya çıkıyor.

Hele 3-4 ay arayla iki büyük kitap fuarının açılmış olması, Kayseri’nin kitap ve kültüre olan düşkünlüğünden çok başka türlü endüstriyel çabasının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Kayseri 7. Kitap Fuarı’nda Dünya Ticaret Merkezi fuar alanının ikiye bölünerek yarısının meşhur bir ayakkabı firmasının indirim günlerine tahsis edilmesi ayrı bir ticari zeka olarak Kayseri kültür tarihine geçmişti. Bu yıl yapılan 8. Kitap Fuarı’nda ise fuar önüne açılan devasa büyüklükteki festival çadırlarında Yöresel İndirim Fuarı’nın Kitap Fuarı’yla beraber kurgulanmış olması, ‘bir taşla iki kuş’ elde edebilme ticari zekasının, kitaba ve kültüre sinmiş halinin önemli bir göstergesi.

Kitap Fuarı girişinde bulunan Yöresel Ürünler çadırı dışında, yine girişteki tatlı, kebap ve cızbız kokusu kitabın mürekkep kokusunu zaten her yıl bastırmakta, hissedilemez hale getirmektedir.

ÜNLÜ YAYINEVLERİ FUARDAN ÇEKİLİYOR

Bu yıl ki Kitap Fuarı’nda Türkiye çapındaki ünlü yayınevlerinin sayısı önceki yıllara göre oldukça azalmışken, Kayseri yerel yayıncı ve yazarlara daha çok yer verilmiş olması dikkatlerden kaçmıyor.

REKOR ZİYARETÇİ SENDROMU

Ünlü yayınevlerinden çok ünlü yazarların okurlarıyla buluştuğu, kitaplarını imzaladığı ve seminerler verdiği Fuar etkinlikleri, geçtiğimiz yıllarda yakaladığı 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor.

Her ne kadar fuar girişindeki insan sayan kronometrenin nasıl çalıştığı bilinmese de hafta içi taşımalı kuponlu öğrenci ziyaretçilerle geçtiğimiz yıldaki rakamların zaten gerisinde kalması mümkün görünmüyor.

Adeta Kayseri’nin yürüme kabiliyeti olan tüm nüfusunun Kitap Fuarı’nı ziyaret ettiği anlamına gelen bu rakam, matematik sınırlarının dışında kalsa da ‘bunlar ya sayı saymayı bilmiyor, ya da …’ yorumunu da beraberinde getiriyor.

YEREL KİTABEVLERİ FUAR’DA YOK!

Kayseri’nin kitap ve kültür hazinesi olan 40-50 yıldır kültürel aksiyonu ayakta tutmaya çalışan, Türkiye 2025 Yayıncılık Özel ödülünü almış olan Akabe Kitabevinin ve Kıvılcım Kitabevi’nin Fuarda bulunmayışı Kayseri adına büyük bir kayıp.

Yerel kitabevlerinden ve yayıncılardan istenen astronomik fuar kirası, ne yazık ki yayıncıları Kayseri Fuarına özendirmek yerine onların her geçen fuar Kayseri’den uzaklaşmalarına neden oluyor.

OYUNCAK FUARI

Yayıncıların fuardan uzaklaşmasından kaynaklanan boşlukları bu yıl oyuncak reyonları doldurmuşa benziyor. Kitap Fuarı’nda sadece oyuncak satan 6 adet oyuncakçı bulunuyor. Kitabın yanında oyuncak satışı da yapanları eklediğimizde bu sayı 10’a yaklaşıyor. Ki bu da okuma kültürünün yerini nelere bıraktığının en önemli delili.

FANTASTİK KİTAP YAYINCILARI BİR ÇOK FUARA SOKULMUYOR

En çok talibi olan ve en çok popüler satış terendi olan çocuk kitapları ve fantastik kitaplar ise bu fuarın en yoğun reyonlarından. Kalınlığı ve siyah kalın kapakları ile genç ergen okurları farklı mecralara yönlendiren çok sayıda fantastik kitabı sergileyen bir çok yayınevi bir kısım şehirlerdeki kitap fuarlarına sokulmazken, her yıl Kayseri Fuarı’nda en köşe başı yerlerde yer verilmesi ise ayrı bir vurdumduymazlık ve ölçüsüzlük örneği.

KİTAP FİYATLARI

Kitap fuarlarının en önemli kültürel göstergesi, kitap fuarından ayrılanların poşetlerine doldurduğu kitap sayısı. Fuardan kitapsız çıkan ve tek kitapla çıkanların sayısı hiç de az değil.

Kitap Fuarlarının en cazip yönlerinden birisi de okurların kitaplara daha indirimli ulaşabilmesiyken, kitap fuarını gezip de ‘internetten daha ucuza alırım’ diye ayrılanlar da yok değil.

Kitap ve kültür odaklı bir kitap fuarından, ‘kâr ve kazanç’ odaklı bir fuar tecrübesine evrilen bu etkinliğin, şehrin kültür dünyasına ne kazandırdığını iyi hesap etmek gerekiyor.