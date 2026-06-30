Kayseri'de Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi İhsan Ketin Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide, vatandaşların ihbarı üzerine hareketsiz halde yatan bir erkek bulundu.

Kayseri'de Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu

Vatandaşların İhbarı Üzerine Olay Ortaya Çıktı 

Molozların arasında yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

71 Yaşındaki Y.B. Hayatını Kaybetti 

Yapılan incelemede cesedin 71 yaşındaki Y.B.’ye ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı 

Polis ekipleri bölgede detaylı inceleme yaparken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma başlatıldı.

 

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Haber Merkezi

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