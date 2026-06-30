Kayseri'de Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu

Vatandaşların İhbarı Üzerine Olay Ortaya Çıktı

Molozların arasında yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

71 Yaşındaki Y.B. Hayatını Kaybetti

Yapılan incelemede cesedin 71 yaşındaki Y.B.’ye ait olduğu tespit edildi. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri bölgede detaylı inceleme yaparken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma başlatıldı.

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