Kayseri'de boş tüpler, depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanıyor

 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası özellikle afet bölgesinde tüp ihtiyacı doğdu. Deprem bölgelerine tüp desteği yaptıkları için ellerinde tüp kalmadığını belirten Kayseri Öztürkler Limited Şirketi Aygaz Tüp Bayisi Sorumlusu Bilal Öztürk, vatandaşlardan ellerinde bulunun boş tüpleri ücret karşılığı topladıklarını söyledi. 

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  • 12.02.2023 16:51
  • Güncelleme: 12.02.2023 16:51
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Kayseri'de boş tüpler, depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanıyor

6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen 2 depremle 10 il büyük hasar aldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası Türkiye yasa boğulurken yıkılan binaların enkazından canlı kurtarma çalışmaları devam ediyor. 

Devlet kurumları başta olmak üzere gönüllüler de afetzedelere destek olmak için harekete geçti. Depremzedelerin yemek ve ısınma ihtiyacı için afet bölgelerine Kayseri’den tüp gönderiliyor. Ancak ellerinde stok tükendiği için boş ya da dolu tüp ihtiyacı doğdu. Kayseri Öztürkler Limited Şirketi Aygaz Tüp Bayisi, bölgeye gönderilmek üzere vatandaşlardan ücret karşılığı tüp toplamaya başladı. 

Bayi Sorumlusu Bilal Öztürk, “Salı gününden beri küçük ve büyük tüp olmak üzere imkanlarımız dahilinde 5 bine yakın tüpü deprem bölgesine ısınma ve yemek yapılabilmesi için gönderdik. Artık tüp bulmakta zorlanıyoruz. Kayseri halkı da ücreti mukabilinde küçük ve büyük tüpleri adresimize getirebilirler. Getirme imkanı olmayanlar ise bize ulaştıkları takdirde adreslerinden gidip alabiliyoruz. Talas Mehmet Timuçin Caddesi ve Hunat Mahallesinde şubelerimiz vardır. İsterseniz buraya bırakabilir, isterseniz de bizi arayarak evlerinizden tüpleri aldırabilirsiniz” diye konuştu.

Ellerindeki tüpü teslim etmek isteyen vatandaşların, 0352 222 6504 numaralı telefondan iletişim kurabilecekleri kaydedildi.

1ha

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