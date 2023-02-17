Kayseri’de boşaltılan okulların taşınacağı okullar belli oldu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde 6 Şubat günü 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem 11 ili etkiledi ve yıkıma sebep oldu. Kayseri’den de sarsıntının hissedilmesiyle bazı yapılarda hasar oluştu. Riskli okulların ise boşaltılacağı belirtilmişti.

Kayseri’de boşaltılacak okulların taşınma listesi de belli oldu. O okullar şu şekilde;

Kocasinan Kadir Has Ortaokulu; Ümit Bekem İlkokulu’na taşınacak.

Melikgazi Besime Özderici Ortaokulu; Mehmet Miraboğlu İlkokul ile Erbosan Ortaokulu’na taşınacak.



Kocasinan Özakçalar İlkokulu; Hacı Mehmet Soyışık Ilkokulu’na taşınacak.

Kocasinan Yunus Emre İlkokulu; Mustafa Öner İlkokulu’na taşınacak.

Kocasinan Ahmet Ulucan İlkokulu; Osman Ulubaş Sümer Ortaokuluna taşınacak.

Kocasinan Gevhernesibe Özel Eğitim Okulu; Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi’ne taşınacak.

Melikgazi Ahmet Kirazgiller İlkokulu; Osman Kavuncu Ortaokulu’na taşınacak.

Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi-Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi ile Mustafa Eraslan Anadolu Lisesi’ne taşınacak.

Talas Mehmet Cemile Oğulcuklu İlkokulu; Rauf Denktaş Ortaokulu’na taşınacak.