Kayseri'de bu ay cezaevine gire mahkum sayısı 434 kişi daha arttı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1 ay boyunca gerçekleştirilen çalışmalar açıklandı. Bu kapsamda toplamda 366 yıl 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 517 şahıs yakalandı. 434 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında; 28 şahsa yasal işlem yapıldı. Risk Analiz ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 25 şahıs yakalanarak gerekli yasal İşlemler yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ise; 106 operasyon kapsamında 159 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. 88 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 6 kilogram 289,68 gram narkotik madde. 2 bin 134 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap. 14 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de; 2 bin 907 paket kaçak sigara ve 787 adet emtia ele geçirildi. 25 olay kapsamında 54 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Ayrıca 66 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı. 53 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Hırsızlık malı olan 1 milyon 600 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirildi, tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; 35 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet kurusıkı tabanca, 918 adet fişek ele geçirildi.