Kayseri'de bu belgeyi sadece Felahiye Belediyesi aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlığı Geliştiren Belediyeler Projesi kapsamında Felahiye Belediyesi’ne ‘Sağlığı Geliştiren Belediye’ belgesi verildi. Kayseri’de bu belgeyi alan ilk belediye olduklarını ifade eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Kayseri’de ilk defa ‘Sağlığı Geliştiren Belediye’ belgesi düzenlendi ve bunu da ilk defa Felahiye Belediyesi almış bulunmaktadır. Sağlığı Geliştiren Belediye ünvanlı olmanın gururunu yaşıyoruz. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçemizde Sağlığı Geliştiren Belediye kapsamında toplumun hareketli hayat konusunda teşvik edilmesi, sağlıklı çevrenin oluşturulması ve bu konuda yapılan ve yapılacak olan iyi uygulamaların desteklenmesi ile toplum sağlığının geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan uygulama rehberi doğrultusunda Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekiplerince yapılan denetimde gerekli kriterleri sağlandığından Sağlığı Geliştiren Belediye(SAGEB) belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu belgeyi almamızda bizlere yardımcı olan İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekiplerine ve ayrıca belgemizde imzası bulunan İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Mehmet Erşan’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.