Kayseri'de Bu Bölümü Okuyanlar Yaşadı!

Gastronomi alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan müjdeler var. İlk 5 bine giren öğrencilere burs desteği, yabancı dil eğitimi ve mezuniyet sonrası istihdam fırsatları sağlanacak. Bu destekler, öğrencilerin hem akademik hem de kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Gastronomi Şehri Kayseri

Kayseri, zengin mutfak kültürü ile öne çıkarken, yeni açılan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri sayesinde bu alanda uzman şefler yetiştirmeyi hedefliyor. Şehirdeki üniversitelerin, gastronomi eğitimine yönelik bu girişimleri, Kayseri’nin gastronomi alanındaki gelişimine önemli katkılar sağlayacak.

Öğrenciler, hayallerindeki üniversitelere bir adım daha yaklaşırken, Kayseri’nin sunduğu bu fırsatlar sayesinde kariyerlerine sağlam bir başlangıç yapma şansını elde edecekler.