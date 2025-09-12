Kayseri'de bu devlt kurumunda greve başladı

Toplu İş Sözleşmesinin aylardır yapılmadığını ve taleplerinin karşılanmadığını belirten TSE işçileri greve başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi(OSB) 6. Caddede bulunan Türk Standartları Enstitüsü’nde çalışan 70’ye yakın işçiden bir çoğu bugün itibariyle işi bırakarak grev yaptı.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba tarafından yapılan açıklamada; “Bugün burada Toplu İş Sözleşmesini beklemenin hüznü içerisinde bir grevi başlatmak zorunda bırakıldık. Aslında TSE emekçileri ve sendikamız olarak ‘Mutlaka grev’ gibi bir amacımız hiç olmadı. Ülkesini, kurumunu seven insanların, helal hayat yaşayan insanların makul, mantıklı, rasyonel, hakkaniyetli ve adaletli taleplerimize bugüne kadar karşılık alamadık. Biz grev istemedik ki, toplu iş sözleşmesi istedik. Aylardır bunun mücadelesini veriyoruz. Mücadelesini verirken de sorumlulukla, bin 325 arkadaşı değil sadece bu kuruma karşı da sorumluyuz biz. Ülkemize, vatanımıza, hükümetimize karşı da sorumluyuz biz. Biz emeğimizin karşılığını elbette kurumumuzdan isteyeceğiz. Ama bütün üyelerimiz özellikle son hafta bir baskıyla, bir mobbingle karşı karşıya bırakıldı. Yazıktır, günahtır ve suçtur. TSE yönetimini imzaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ardından işçiler, kurumun binasına ‘Bu işyerinde grev vardır’ yazılı pankart astı.