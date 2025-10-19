Kayseri'de bu Meslek Lisesinen mezun olana 'İş Garanti'

Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Koordinatörü ve Teknik Müdür Yardımcısı İrfan Ateş, okula yapılan başvuruların üç katına kadar çıktığını belirterek, kayıt sürecinde öğrenci ve ailelerin ilgi alanlarına büyük önem verdiklerini ifade etti. Öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatına güçlü bir şekilde adım atmalarını sağlamak amacıyla sanayi kuruluşlarıyla güçlü protokoller yapıldığını vurgulayan Ateş, aynı zamanda IMEP 2 projesinin de ortağı olduklarını ve mesleki yeterlilik belgesi temin etmek için çeşitli sınavlar düzenlediklerini söyledi. İrfan Ateş: “Okulumuza kayıtları alırken yaklaşık üç katı kadar bir başvuru alıyoruz. Bu başvuruları rehberlik servisi ve psikolog arkadaşların oluşturduğu komisyonlar tarafından değerlendiriyoruz. Liselere Giriş Sınavı puanını da göz önünde bulunduruyoruz. Bunlar haricinde ortaokul ve ilkokul eğitim geçmişini araştırıyoruz. Kayıtları bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Yine kayıt sürecinde öğrencilerin ilgi ve alakalarının bulunduğu alanları değerlendiriyoruz. Okulumuzda Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Tasarım Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Bilişim Teknolojileri ve Metal Teknolojisi olmak üzere 5 bölüm bulunmakta. Şu an güncel öğrenci popülasyonumuz yaklaşık bin 700 civarında. Kayseri'nin ve bölgenin en büyük mesleki ve teknik Anadolu liselerinden bir tanesi okulumuz. 36 bin metrekarelik bir kampüse yerleşmiş durumdayız. A ve B blok olmak üzere iki bloktan oluşuyor okul. Atölyeler A blokta yer alıyor. B blokta da 9 ve 10. sınıfların derslikleri mevcut. Okulumuzda eğitim öğretim hayatı boyunca çok ciddi disiplin uygulamamız var. Üç vardiya güvenlik var. Burada yapılan disiplin durumlarından ötürü öğrencilerin iş hayatına yahut devam edeceklerse yükseköğrenime hazırlıklarını mental olarak da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Okulumuzun şu açıdan çok büyük bir farkı var: Bu okul istihdam garantili bir okul. Bu okuldan mezun olduktan sonra öğrenciler işe yerleştiriliyorlar alanlarıyla alakalı. Zaten son sınıfta haftanın üç günü işletme, iki gün okul olmak üzere işletmede beceri eğitimi süreci geçiriyorlar. Yaklaşık yüzde 50'si gönderdiğimiz işletmelerde kalıyor, geri kalan yüzde 50'yi de yine farklı işletmelerde istihdam ediyoruz. Şehrin en büyük sanayi kuruluşlarıyla ciddi protokollerimiz var. 11. sınıftan spesifik eğitimlerle başlamak üzere öğrencileri nokta atışı bu tesislere, işletmelere yönlendiriyoruz. Bu kuruluşların kendi mühendis ve teknik elemanlarından da destek aldığımız durumlar oluyor. Yine müfredata ek eğitimler düzenliyoruz. Öğrencileri olabildiğince endüstriye hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bu süreçlerin dışında burası IMEP 2 projesinin de bir ortağı. Meslek edindirme kursları düzenliyoruz. Dışarıdan kursiyer temin ediyoruz. Hafta içi akşamları onların da istihdam garantisi mevcut ve onları işe yerleştirmelerini gerçekleştiriyoruz. Haricen yine MYK sınav merkezi burası. Sekiz öğretmenimiz değerlendirici ve karar verici unvanına sahipler. Bu arkadaşlarla birlikte firmaların Çalışma Bakanlığının zorunlu kıldığı mesleki yeterlilik belgesini temin etmelerini sağlayan sınavları gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da bir sürü referansımız mevcut. Bunların dışında yine teknik gezilerle 9., 10. sınıftan itibaren öğrencilerin iş ortamını, sahayı, endüstriyi görmelerini sağlıyoruz. Onların da son sınıftaki işletmede beceri eğitimi sürecine bir hazırlık aşaması olarak değerlendiriyoruz. Bölümlerden şöyle bahsedelim: Burada bölümlerde, beş bölümde, bizim alanlarımızın faaliyet alanlarına hitap eden firmalarla ortaklaşa eğitimler düzenliyoruz. Ortak projeler yürütüyoruz. İş başı eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Yine bunları döner sermaye kapsamında değerlendiriyoruz. Buradan öğrencilerin de bir şekilde kazanç sağlamalarını sağlıyoruz. Bunlar dışında firmaların üretim kalemlerindeki herhangi bir kısmı burada gerçekleştiriyoruz. Bu hem iş başı eğitimini pekiştirmeye neden oluyor, sağlıyor hem de firmalarla iletişimimizi güçlendiriyoruz. Daha sonraki istihdam süreçlerinde onlar için de, bizim için de, veli için de, öğrenci için de pozitif bir etki uyandırıyor bu” ifadelerini kullandı.