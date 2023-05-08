Kayseri'de bu miting kararsızları etkileyecek

Anket yayınlama yasağının devam ettiği şu günlerde, siyasi partilerin anketlerden sonra en objektif yoğunluk göstergesi olan meydan mitinglerine olan teveccüh kararsız seçmenleri etkileyeceğe benziyor.

Kayseri'nin Ak Parti mitingine ve Büyük İstanbul mitingine olan rekor katılım, bu illerdeki kararsız seçmenleri etkilediği gibi partililere de motivasyon kaynağı oldu.

Kayseri Cumhuriyet Meydanında Ak Parti mitingi için bir araya gelen 135 bin kişilik rekor katılım ile İstanbul Atatürk Havalimanında biriken 1 milyon 700 bin kişilik rekor katılım, hem kararsız seçmenleri etkileme hem de partililere motivasyon olması bakımından kritik bir eşik olarak görülüyor.