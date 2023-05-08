Kayseri'de bu miting kararsızları etkileyecek

14 Mayıs seçimine sayılı günler kala, siyasi partilerin en önemli yoğunluk göstergesi olan meydan mitingleri özellikle kararsız seçmenleri etkiyecek.

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  • 08.05.2023 10:07
  • Güncelleme: 08.05.2023 10:08
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Kayseri'de bu miting kararsızları etkileyecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anket yayınlama yasağının devam ettiği şu günlerde, siyasi partilerin anketlerden sonra en objektif yoğunluk göstergesi olan meydan mitinglerine olan teveccüh kararsız seçmenleri etkileyeceğe benziyor.

Kayseri'nin Ak Parti mitingine ve Büyük İstanbul mitingine olan rekor katılım, bu illerdeki kararsız seçmenleri etkilediği gibi partililere de motivasyon kaynağı oldu.

Kayseri Cumhuriyet Meydanında Ak Parti mitingi için bir araya gelen  135 bin kişilik rekor katılım ile İstanbul Atatürk Havalimanında biriken 1 milyon 700 bin kişilik rekor katılım, hem kararsız seçmenleri etkileme hem de partililere motivasyon olması bakımından kritik bir eşik olarak görülüyor.

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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