Kayseri'de bu okuldan Mezun olan 50 Öğrenci YKS'de ilk 50 bine girdi

Bu sonuçlar, okulun eğitim kalitesinin ve öğretmenlerinin özverisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Kayseri Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi, hem bireysel hem de kitlesel başarılarıyla dikkat çekti. Okulun öğrencileri, Türkiye genelinde elde ettikleri yüksek sıralamalarla, eğitimdeki başarılarını bir kez daha kanıtladı. Bu sonuçlar, okulun eğitim kalitesinin ve öğretmenlerinin özverisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden bu yıl mezun olan 74 öğrencinin 50'si Türkiye sıralamasında ilk 50 bine girmeyi başardı

Özellikle Hafız Ahmet Yasin Ekmen, sayısal alanda Türkiye üçüncüsü ve Kayseri birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Ekmen, yoğun bir çalışma programı ve disiplinli bir hazırlık süreci ile bu başarıyı elde ettiğini belirtti. "Hedefim, daha da yükseklere ulaşmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek," diyen Ekmen, gelecekte mühendislik alanında kariyer yapmayı planlıyor.

Diğer bir öğrenci Ahmet Faruk Yurdakul ise Türkiye 29.'su ve Kayseri ikincisi olarak dikkatleri üzerine çekti. Yurdakul, sınav sürecinde kendisine destek olan ailesine ve öğretmenlerine teşekkür ederek, "Başarı, yalnızca bireysel çaba değil, aynı zamanda ekip çalışmasının da bir sonucudur," ifadelerini kullandı.

Kayseri Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi, bu başarılarla birlikte eğitimdeki kalitesini artırmaya ve daha fazla öğrenciyi başarıya yönlendirmeye kararlı. Okul yönetimi, öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve eğitimdeki başarıyı devam ettirmek için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bu tür başarı hikayeleri, diğer öğrenciler için de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.