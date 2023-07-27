Kayseri'de bu yazın en sıcak günü: termometreler 37 dereceyi gösterdi
Kayseri şehir merkezi sıcaktan kavruldu. Termometreler 37 dereceyi gösterdi.
- 27.07.2023 20:24
- Güncelleme: 27.07.2023 20:24
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Türkiye genelinde yazın en sıcak günleri yaşanıyor. Ülkede olan sıcak hava dalgası Kayseri’de de etkisini gösterdi. Kayseri’nin şehir merkezi tam anlamıyla sıcaktan kavruldu. Termometreler 37 dereceyi gösterdi. Son dönemin en sıcak günü yaşanan Kayseri’de serinlemek isteyen vatandaşlar gölgeliklere akın etti. Sıcaktan bunalan vatandaşlardan bazıları elini yüzünü yıkarken, çocuklar ise süs havuzlarındaki sularla serinlemeye çalıştı.
1ha
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