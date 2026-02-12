Kayseri'de Bu Yıl Ramazan'da İftar Çadırları Kurulacak

Bu uygulama ile her gün yüzlerce vatandaşın aynı sofrada buluşması hedefleniyor. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yaşatmayı amaçlayan belediye, bu süreçte hemşehrileriyle bir araya gelmeye özen gösterecek.

Kurulacak iftar çadırları, ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere tüm vatandaşlara açık olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı ayda dayanışma ruhunu güçlendirmeyi ve toplumsal birlikteliği artırmayı planlıyor. İftar çadırlarında, vatandaşların sıcak çorbalarını ve yemeklerini gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri ifade ediliyor.

Bu uygulama ile Kayseri'de Ramazan ayının huzur ve bereketinin paylaşılması amaçlanıyor.