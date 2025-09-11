Kayseri'de bugün 11 ilçede elektrik kesilecek(11 Eylül)
KCETAŞ, 11 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Bünyan, Pınarbaşı, Melikgazi, Kocasinan, İncesu, Hacılar, Develi, Tomarza, Yahyalı, Felahiye ve Yeşilhisar olmak üzere 11 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
Bünyan
08:30 – 17:30 → Güllüce Mah. (Köroğlu 1. Sok., Kurtuluş 1. Sok., Mehmet Akif Ersoy Cad., Susam Sok. ve civarı)
08:30 – 17:30 → Yeni Süksün Mah. (Atatürk Bul., Ahmet Taner Kışlalı Sok., Pınar Sok., Şht. Mustafa Durna Sok. ve civarı)
09:00 – 17:00 → Karacaören Mah. (921. Sok., Karacaören Küme Ev, 912., 916., 919., 920., 918., 917., 915., 926. Sok. ve civarı)
Pınarbaşı
08:30 – 17:30 → Demirciören, Akören, Aygörmez, Söğütlü, Cinliören, Devederesi, İnliören, Kuşçular, Tersakan Mah. (küme evler ve civarı)
10:00 – 15:00 → Dikilitaş, Kırkpınar, Saçayağı, Taşlıgeçit, Uzunpınar, Karakuyu Mah. (küme evler ve civarı)
10:00 – 11:00 → İğdelipayaslı Mah. (küme evler ve civarı)
10:00 – 11:00 → Büyükkaramanlı Mah. (3098–3109. sokaklar ve civarı)
11:00 – 12:00 → Büyükkaramanlı Mah. (3115–3117. sokaklar ve civarı)
11:00 – 12:00 → İğdelipayaslı Mah. (Kırmışağı Küme Ev ve civarı)
13:00 – 14:00 → Pulpınar Mah. (Pulpınar ve Sitti Uşağı Küme Evler ve civarı)
13:00 – 14:00 → Büyükkömarmut, Küçükkömarmut Mah. (küme evler ve civarı)
13:00 – 17:00 → (İptal) Karakuyu Mah. (küme evler ve civarı)
14:00 – 15:00 → Küçükkömarmut Mah. (küme evler ve civarı)
14:00 – 15:00 → Paşalı Mah. (küme evler ve civarı)
15:00 – 16:00 → Paşalı Mah. (Hörgüçük Küme Ev ve civarı)
15:00 – 16:00 → Taşlıoğlu Mah. (küme evler ve civarı)
Melikgazi
08:40 – 09:40 → Tavlusun Mah. (Gaffar Okkan Bul. ve civarı)
08:45 – 15:30 → Battalgazi Mah. (Aşkale Sok., Halk Cad. ve civarı)
09:00 – 17:00 → Küçük Bürüngüz, Ağırnas Mah. (çeşitli cad. ve sok.)
09:00 – 15:00 → (İptal) Selçuklu Mah. (çeşitli sok. ve cad.)
10:00 – 12:30 → Tavlusun Mah. (Yuvalakdede Cad., Reis Mehmet Alibey Cad., 1850. Sok. ve civarı)
13:30 – 15:00 → Yıldırım Beyazıt Mah. (Altınbaş Sok., Üretici Sok., Şht. Ütğm. Mustafa Şimşek Bul. ve civarı)
14:00 – 15:30 → Becen Mah. (1550. Sok. ve civarı)
14:00 – 15:30 → Becen Mah. (tekrar)
15:15 – 16:15 → Yıldırım Beyazıt, Alpaslan Mah. (Fatih Cad., Hisar Cad., Uzay Cad., Olgunlar Cad. ve civarı)
15:30 – 16:30 → (İptal) Tacettinveli Mah. (çeşitli sok. ve cad.)
15:30 – 17:00 → Becen Mah. (1551–1555. sokaklar ve civarı)
16:30 – 17:30 → Tacettinveli Mah. (Lalezade Cad., Tacettin Veli Bul., İnönü Bul. ve civarı)
16:30 – 17:30 → (İptal) Tacettinveli Mah. (tekrar)
16:30 – 17:00 → Yıldırım Beyazıt Mah. (Arslan Sok., Atayurdu Sok., İstiklal Marşı Cad. ve civarı)
Kocasinan
08:45 – 15:00 → Yeşil Mah. (çeşitli sok. ve cad.)
08:45 – 14:30 → Oymaağaç Mah. (Meriç Sok., Bekir Yıldız Bulv. ve civarı)
09:00 – 12:30 → Seyrani, Sümer Yeni Mah. (çeşitli sok. ve cad.)
10:00 – 14:00 → Gömeç Mah. (Şirinköy, Ortayazı, Soğanlı, Pekmezli Sok. ve civarı)
13:30 – 17:00 → Seyrani Mah. (çeşitli sok. ve cad.)
14:00 – 17:30 → Gömeç Mah. (Şirinköy, Turgutlu, Osmancık 1. Sok., Şehitveren Cad. ve civarı)
14:30 – 17:30 → Oymaağaç Mah. (Meriç Sok. ve civarı)
15:00 – 17:00 → Karakimse, Kalkancık Mah. (küme evler ve civarı)
16:00 – 17:00 → Yenişehir Mah. (Hakim Sok., Merih Cad., Karamanlı Sok. ve civarı)
İncesu
08:45 – 17:30 → Süksün Cumhuriyet Mah. (çeşitli cad. ve sok.)
Hacılar
08:45 – 17:00 → Yediağaç, Yukarı, Orta Mah. (çeşitli cad. ve sok.)
Develi
09:00 – 17:00 → Gümüşören Mah. (küme evler ve civarı)
09:00 – 13:00 → Yenice Mah. (1001–1012. sokaklar ve civarı)
09:30 – 14:00 → Küçükkünye, Çadıryeri, Derebaşı, Taşcı, Eşelik, Dereşimli, Yeşilyurt, Büyükkünye, Kılıçkaya, Hüseyinli, Yenice, Millidere, Saraycık, Sarıkaya, Yaylacık, Satı, Çataloluk, Köseler, Şahmelik, Çöten, Ayvazhacı, Yazıbaşı, Söğütlü, İmamkullu Mah. (küme evler ve civarı)
09:30 – 15:00 → Karacaören, Sarıca Mah. (çeşitli sok.)
13:00 – 17:00 → Hüseyinli, Yenice Mah. (çeşitli sok.)
14:00 – 16:00 → Soysallı Mah. (1923 Küme Ev ve civarı)
Tomarza
09:00 – 15:00 → Tahtakemer, İmamkullu, Culha, Köseler Mah. (küme evler ve civarı)
09:30 – 14:00 → (Develi ile ortak) Küçükkünye, Çadıryeri, Derebaşı, Taşcı, Eşelik, Dereşimli, Yeşilyurt, Büyükkünye, Kılıçkaya, Hüseyinli, Yenice, Millidere, Saraycık, Sarıkaya, Yaylacık, Satı, Çataloluk, Köseler, Şahmelik, Çöten, Ayvazhacı, Yazıbaşı, Söğütlü, İmamkullu Mah. (küme evler ve civarı)
Yeşilhisar
09:00 – 12:00 → Soğanlı, Akköy, Güzelöz Mah. (küme evler ve civarı)
16:00 – 18:00 → Erdemli, Kavak, Gülbayır Mah. (küme evler ve civarı)
Yahyalı
09:35 – 17:30 → Çubukharmani Mah. (küme evler ve civarı)