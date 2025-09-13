Kayseri'de bugün 12 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak(13 Eylül)

  • Haberler
KCETAŞ, 13 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas, Tomarza ve Yeşilhisar olmak üzere 12 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 13 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

Bünyan

09:00 – 11:00 Akmescit Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad., Osmanbey Sok., 218. Sok., 201. Cad. ve civarlarında

Develi

09:00 – 17:00 Havadan Mah. Havadan Küm.ev. ve civarlarında

Felahiye

08:30 – 18:00 Büyüktoraman İstiklal Mah. 896. Sok., Bağlar Sok., 968 Küm.ev., Dörtyol Sok., 940. Sok., 882. Sok., 946. Sok. ve civarlarında

Hacılar

08:45 – 17:00 Karpuzsekisi Mah. 6096–6114 arası sokaklar ve civarlarında

08:45 – 17:00 Beğendik Mah. 6020. Sok., 6019. Sok. ve civarlarında

İncesu

08:45 – 13:00 Süksün Zafer Mah. Sedef Bul., Aksu Cad. ve civarlarında

13:00 – 14:00 Süksün Zafer Mah. Belde Cad. ve civarlarında

14:00 – 17:30 Süksün Zafer Mah. Defne Sok., Mehmet Akif Ersoy Cad. ve civarlarında

14:01 – 17:30 Süksün Zafer Mah. Turkuvaz Cad., 4410. Sok., Gökkuşağı Cad., Şht. Ali Kıvanç Cad., Mehmet Akif Ersoy Cad., Defne Sok. ve civarlarında

Kocasinan

05:00 – 07:00 Çevril Mah., Taşhan Mah., Boyacı Mah., Emmiler Mah., Erkilet Mah. ve civarlarında

08:45 – 17:30 Gömeç Mah. Osmancık 1. Sok., Turgutlu Sok., Oyuktaş Sok., Şehitveren Cad., Uzunyazı Cad. ve civarlarında

09:00 – 12:30 Elmalı Mah. Elmalı Küm.ev. ve civarlarında / Düver Mah. Kayseri Cad., Atatürk 5. Bul. ve civarlarında

09:00 – 12:30 Uğurevler Mah. 270–315 arası sokaklar ve civarlarında

09:00 – 13:00 Yemliha Mah. Kıbrıs Sok., 5121. Sok., Akdede Sok., 5131. Sok. ve civarlarında

09:00 – 14:00 Cırgalan Mah. Engir Gölü Küm.ev. ve civarlarında

09:00 – 12:00 (İptal) Beyazşehir Mah. 835. Sok., Koçkaya Cad., 4100. Sok., Hereke Cad., İnçetaş Sok., 825. Sok. ve civarlarında

09:00 – 10:00 (Kocasinan/Melikgazi) Cırgalan, Yeşilyurt, Beyazşehir, Akcatepe Mah. ve civarlarında

13:30 – 17:30 (İptal) Boyacı Mah. Hürriyet Cad., Atatürk 1. Cad., Çiğdem 1. Sok., Papatya Sok., Nergis Sok., Meydan Sok., Cami 3. Sok., Park 1. Sok., Kestekoğlu Cad., Baykuş Sok. ve civarlarında

Melikgazi

09:00 – 13:00 Ağırnas Mah. Osman Yücel Cad., Pamuklu Sok., Kocasinan 1. Sok., Yenice Cad., 3104. Sok., Mustafa Gökşen Yücel Sok. ve civarlarında

09:00 – 10:00 (Kocasinan ile ortak) Cırgalan, Yeşilyurt, Beyazşehir, Akcatepe Mah. ve civarlarında

13:30 – 17:00 Köşk Mah. Denizli Sok. ve civarlarında

Pınarbaşı

08:30 – 17:30 Kaftangiyen, Methi̇ye, Pazarsu, Kazancık, Örenşehir Bucak Merkezi Mah. ve civarlarında

Sarıoğlan

09:00 – 17:00 Bakarcak Mah., Şenyurt Mah. ve civarlarında

Talas

09:00 – 12:00 Süleymanlı Mah., Sosun Mah. ve civarlarında

15:00 – 17:00 Mengücek Mah. Mengücek Cad., Gaffar Okkan Bul. ve civarlarında

15:00 – 17:00 Süleymanlı Mah., Sosun Mah. ve civarlarında

Tomarza

14:00 – 17:00 Süvegenler Mah., Köprübaşı Mah., Bostanlık Mah., Yavuzselim Mah. ve civarlarında

Yeşilhisar

13:15 – 15:15 Erdemli Mah., Kavak Mah., Gülbayır Mah. ve civarlarında

Haber Merkezi

