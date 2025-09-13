Kayseri'de bugün 12 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak(13 Eylül)
KCETAŞ, 13 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas, Tomarza ve Yeşilhisar olmak üzere 12 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 13 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;
Bünyan
09:00 – 11:00 Akmescit Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad., Osmanbey Sok., 218. Sok., 201. Cad. ve civarlarında
Develi
09:00 – 17:00 Havadan Mah. Havadan Küm.ev. ve civarlarında
Felahiye
08:30 – 18:00 Büyüktoraman İstiklal Mah. 896. Sok., Bağlar Sok., 968 Küm.ev., Dörtyol Sok., 940. Sok., 882. Sok., 946. Sok. ve civarlarında
Hacılar
08:45 – 17:00 Karpuzsekisi Mah. 6096–6114 arası sokaklar ve civarlarında
08:45 – 17:00 Beğendik Mah. 6020. Sok., 6019. Sok. ve civarlarında
İncesu
08:45 – 13:00 Süksün Zafer Mah. Sedef Bul., Aksu Cad. ve civarlarında
13:00 – 14:00 Süksün Zafer Mah. Belde Cad. ve civarlarında
14:00 – 17:30 Süksün Zafer Mah. Defne Sok., Mehmet Akif Ersoy Cad. ve civarlarında
14:01 – 17:30 Süksün Zafer Mah. Turkuvaz Cad., 4410. Sok., Gökkuşağı Cad., Şht. Ali Kıvanç Cad., Mehmet Akif Ersoy Cad., Defne Sok. ve civarlarında
Kocasinan
05:00 – 07:00 Çevril Mah., Taşhan Mah., Boyacı Mah., Emmiler Mah., Erkilet Mah. ve civarlarında
08:45 – 17:30 Gömeç Mah. Osmancık 1. Sok., Turgutlu Sok., Oyuktaş Sok., Şehitveren Cad., Uzunyazı Cad. ve civarlarında
09:00 – 12:30 Elmalı Mah. Elmalı Küm.ev. ve civarlarında / Düver Mah. Kayseri Cad., Atatürk 5. Bul. ve civarlarında
09:00 – 12:30 Uğurevler Mah. 270–315 arası sokaklar ve civarlarında
09:00 – 13:00 Yemliha Mah. Kıbrıs Sok., 5121. Sok., Akdede Sok., 5131. Sok. ve civarlarında
09:00 – 14:00 Cırgalan Mah. Engir Gölü Küm.ev. ve civarlarında
09:00 – 12:00 (İptal) Beyazşehir Mah. 835. Sok., Koçkaya Cad., 4100. Sok., Hereke Cad., İnçetaş Sok., 825. Sok. ve civarlarında
09:00 – 10:00 (Kocasinan/Melikgazi) Cırgalan, Yeşilyurt, Beyazşehir, Akcatepe Mah. ve civarlarında
13:30 – 17:30 (İptal) Boyacı Mah. Hürriyet Cad., Atatürk 1. Cad., Çiğdem 1. Sok., Papatya Sok., Nergis Sok., Meydan Sok., Cami 3. Sok., Park 1. Sok., Kestekoğlu Cad., Baykuş Sok. ve civarlarında
Melikgazi
09:00 – 13:00 Ağırnas Mah. Osman Yücel Cad., Pamuklu Sok., Kocasinan 1. Sok., Yenice Cad., 3104. Sok., Mustafa Gökşen Yücel Sok. ve civarlarında
09:00 – 10:00 (Kocasinan ile ortak) Cırgalan, Yeşilyurt, Beyazşehir, Akcatepe Mah. ve civarlarında
13:30 – 17:00 Köşk Mah. Denizli Sok. ve civarlarında
Pınarbaşı
08:30 – 17:30 Kaftangiyen, Methi̇ye, Pazarsu, Kazancık, Örenşehir Bucak Merkezi Mah. ve civarlarında
Sarıoğlan
09:00 – 17:00 Bakarcak Mah., Şenyurt Mah. ve civarlarında
Talas
09:00 – 12:00 Süleymanlı Mah., Sosun Mah. ve civarlarında
15:00 – 17:00 Mengücek Mah. Mengücek Cad., Gaffar Okkan Bul. ve civarlarında
15:00 – 17:00 Süleymanlı Mah., Sosun Mah. ve civarlarında
Tomarza
14:00 – 17:00 Süvegenler Mah., Köprübaşı Mah., Bostanlık Mah., Yavuzselim Mah. ve civarlarında
Yeşilhisar
13:15 – 15:15 Erdemli Mah., Kavak Mah., Gülbayır Mah. ve civarlarında