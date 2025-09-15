Kayseri'de bugün elektrik kesilecek mahalleler (15 Eylül)
KCETAŞ, 15 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kocasinan, Melikgazi, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız, Hacılar, İncesu, Talas, Develi ve Yahyalı'da olmak üzere 10 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 15 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;
Kocasinan
08:00–14:30 OYMAAĞAÇ / ERTUĞRULGAZİ / CAMİİKEBİR
09:00–12:00 BEYAZŞEHİR
13:00–17:30 OYMAAĞAÇ
13:00–14:00 DÜVER
Melikgazi
08:30–09:30 GÜLTEPE
08:45–16:45 GESİ
08:45–16:45 KAZIMKARABEKİR
09:00–11:00 GESİ
09:00–10:30 HİSARCIK
09:45–10:45 GÜLTEPE
11:15–12:30 GÜLÜK
12:00–16:30 SUBAŞI
13:30–15:00 HİSARCIK
13:30–15:30 TACETTİNVELİ / GÜLÜK
Bünyan
08:30–17:30 BÜYÜKTUZHİSAR
09:00–12:00 GERGEME / FATİH
09:00–17:00 KARATAY
09:00–11:00 KARATAY
Pınarbaşı
08:30–17:30 UZUNPINAR
08:30–17:30 DİKİLİTAŞ
09:30–10:30 PAZARÖREN
10:00–15:00 KAFTANGİYEN / METHİYE / PAZARSU / KAZANCIK / ÖRENŞEHİR
10:30–11:30 KAVLAKLAR
11:30–12:30 HAN / KAMAN
13:30–14:30 KILIÇKIŞLA
Sarız
08:30–17:30 Çok sayıda mahalle (YENİ, BAHÇELİ, KURDİNİ, KIZILPINAR, GÜNESEN, DAMIZLIK, KUŞÇU, İNCEDERE, ÇATALPINAR, YEŞİLKENT, TEKNELİ, ALTISÖĞÜT, ÇÖREKDERE, KARAPINAR, GÜMÜŞALİ, BÜYÜK ÖRTÜLÜ, YAYLACI, YEDİOLUK, KARAYURT, KISKAÇLI, TAVLA, SANCAKAĞIL, OĞLAKKAYA, ÖRDEKLİ, MOLLAHÜSEYİNLER, KÜÇÜK ÖRTÜLÜ, KÜÇÜK SÖBEÇİMEN, KURUDERE, KIRKISRAK, KEMER, İNCEMAĞARA, FETTAHDERE, DAYOLUK, DARIDERE, DALLIKAVAK, ÇAĞŞAK, ÇAVDAR, BÜYÜK SÖBEÇİMEN, AYRANLIK, AKOLUK, AVŞAROBASI)
08:30–17:30 ÇÖREKDERE / YEDİOLUK / KISKAÇLI
Hacılar
08:45–17:00 YUKARI / AŞAĞI
09:00–10:00 BEĞENDİK
10:00–11:00 SAKARÇİFTLİĞİ / BEĞENDİK
11:00–12:00 SAKARÇİFTLİĞİ
13:30–14:30 BEĞENDİK / YEDİAĞAÇ
İncesu
08:45–17:30 GARİPÇE / ÖRENŞEHİR / HAMURCU
09:00–17:00 KÜLLÜ
Talas
09:00–17:00 SOSUN
09:00–12:00 SOSUN (kısmi tekrar)
09:00–13:00 MEVLANA
09:00–12:00 (İPTAL) YENİDOĞAN
Develi
09:00–17:00 HAVADAN
09:00–12:00 AŞIK SEYRANİ / REŞADİYE
09:00–12:00 REŞADİYE
13:00–15:00 AŞIK SEYRANİ
Yahyalı
09:00–12:30 AĞCAŞAR (çift kayıt)
09:30–14:30 İLYASLI / YULARI / MUSTAFABEYLİ / YERKÖY
11:00–16:00 (İPTAL) ÇUBUKHARMANI
13:30–17:00 YULARI