  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri'de bugün elektrik kesilecek mahalleler (15 Eylül)

Kayseri'de bugün elektrik kesilecek mahalleler (15 Eylül)

KCETAŞ, 15 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kocasinan, Melikgazi, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız, Hacılar, İncesu, Talas, Develi ve Yahyalı'da olmak üzere 10 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Kayseri'de bugün elektrik kesilecek mahalleler (15 Eylül)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 15 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

Kocasinan

08:00–14:30 OYMAAĞAÇ / ERTUĞRULGAZİ / CAMİİKEBİR

09:00–12:00 BEYAZŞEHİR

13:00–17:30 OYMAAĞAÇ

13:00–14:00 DÜVER


Melikgazi

08:30–09:30 GÜLTEPE

08:45–16:45 GESİ

08:45–16:45 KAZIMKARABEKİR

09:00–11:00 GESİ

09:00–10:30 HİSARCIK

09:45–10:45 GÜLTEPE

11:15–12:30 GÜLÜK

12:00–16:30 SUBAŞI

13:30–15:00 HİSARCIK

13:30–15:30 TACETTİNVELİ / GÜLÜK

Bünyan

08:30–17:30 BÜYÜKTUZHİSAR

09:00–12:00 GERGEME / FATİH

09:00–17:00 KARATAY

09:00–11:00 KARATAY


Pınarbaşı

08:30–17:30 UZUNPINAR

08:30–17:30 DİKİLİTAŞ

09:30–10:30 PAZARÖREN

10:00–15:00 KAFTANGİYEN / METHİYE / PAZARSU / KAZANCIK / ÖRENŞEHİR

10:30–11:30 KAVLAKLAR

11:30–12:30 HAN / KAMAN

13:30–14:30 KILIÇKIŞLA


Sarız

08:30–17:30 Çok sayıda mahalle (YENİ, BAHÇELİ, KURDİNİ, KIZILPINAR, GÜNESEN, DAMIZLIK, KUŞÇU, İNCEDERE, ÇATALPINAR, YEŞİLKENT, TEKNELİ, ALTISÖĞÜT, ÇÖREKDERE, KARAPINAR, GÜMÜŞALİ, BÜYÜK ÖRTÜLÜ, YAYLACI, YEDİOLUK, KARAYURT, KISKAÇLI, TAVLA, SANCAKAĞIL, OĞLAKKAYA, ÖRDEKLİ, MOLLAHÜSEYİNLER, KÜÇÜK ÖRTÜLÜ, KÜÇÜK SÖBEÇİMEN, KURUDERE, KIRKISRAK, KEMER, İNCEMAĞARA, FETTAHDERE, DAYOLUK, DARIDERE, DALLIKAVAK, ÇAĞŞAK, ÇAVDAR, BÜYÜK SÖBEÇİMEN, AYRANLIK, AKOLUK, AVŞAROBASI)

08:30–17:30 ÇÖREKDERE / YEDİOLUK / KISKAÇLI


Hacılar

08:45–17:00 YUKARI / AŞAĞI

09:00–10:00 BEĞENDİK

10:00–11:00 SAKARÇİFTLİĞİ / BEĞENDİK

11:00–12:00 SAKARÇİFTLİĞİ

13:30–14:30 BEĞENDİK / YEDİAĞAÇ


İncesu

08:45–17:30 GARİPÇE / ÖRENŞEHİR / HAMURCU

09:00–17:00 KÜLLÜ


Talas

09:00–17:00 SOSUN

09:00–12:00 SOSUN (kısmi tekrar)

09:00–13:00 MEVLANA

09:00–12:00 (İPTAL) YENİDOĞAN


Develi

09:00–17:00 HAVADAN

09:00–12:00 AŞIK SEYRANİ / REŞADİYE

09:00–12:00 REŞADİYE

13:00–15:00 AŞIK SEYRANİ


Yahyalı

09:00–12:30 AĞCAŞAR (çift kayıt)

09:30–14:30 İLYASLI / YULARI / MUSTAFABEYLİ / YERKÖY

11:00–16:00 (İPTAL) ÇUBUKHARMANI

13:30–17:00 YULARI

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP Melikgazi İlçe Başkan Adayı Ünalmış, projelerini açıkladı
CHP Melikgazi İlçe Başkan Adayı Ünalmış, projelerini açıkladı
Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri'ye Geliyor
Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri’ye Geliyor
Kayseri'de Yeni Bir Bisiklet Topluluğu: Pedalla Kayseri 'İyi İnsanlar Aynı Yolda Buluşur'
Kayseri’de Yeni Bir Bisiklet Topluluğu: Pedalla Kayseri “İyi İnsanlar Aynı Yolda Buluşur”
Sağlık İçin Pedal Çeviren Doktorlar Bisiklet Turu'nda Bir Araya Geldi
Sağlık İçin Pedal Çeviren Doktorlar Bisiklet Turu’nda Bir Araya Geldi
Antika Pazarı'nda Nostalji Rüzgarı
Antika Pazarı’nda Nostalji Rüzgarı
Ekonomist Uzunoğlu, 'Türkiye'de rakamlar namuslu değil'
Ekonomist Uzunoğlu, “Türkiye’de rakamlar namuslu değil”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!