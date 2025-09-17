Kayseri'de bugün elektrik kesilecek mahalleler (17 Eylül)
KCETAŞ, 17 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Bünyan, Pınarbaşı, Kocasinan, Hacılar, Melikgazi, Sarıoğlan, Yahyalı, İncesu, Develi ve Felahiye olmak üzere 10 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 17 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;
BÜNYAN
17.09.2025 08:30:00 → 17.09.2025 17:30:00 — BÜYÜKTUZHİSAR MAH. İSTASYON CAD., KAYNAR SOK., ŞHT.CENGİZ SABUNCU CAD., ŞHT.MUSA YÜCE CAD., HASTANE 1.CAD., BAHROĞLU SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 08:30:00 → 17.09.2025 17:30:00 — BÜYÜKTUZHİSAR MAH. LALE CAD., ÇEŞME SOK., BAKARCAK SOK., 781.SOK., 783.SOK., ŞHT.CENGİZ SABUNCU CAD., 782.SOK., 759.SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 08:30:00 → 17.09.2025 17:30:00 — BÜYÜKTUZHİSAR MAH. LALE CAD., 773.SOK., ESKİŞEHİR YOLU SOK., 775.SOK., 774.SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 08:30:00 → 17.09.2025 17:30:00 — BÜYÜKTUZHİSAR MAH. LALE CAD., 785.SOK. VE CİVARLARINDA /
PINARBAŞI
17.09.2025 08:30:00 → 17.09.2025 17:30:00 — KAYNAR MAH. KAYNAR SOK., ALTUN SOK., ARA SOK., 411.SOK., ŞHT.MAHMUT NAİR CAD. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 08:30:00 → 17.09.2025 17:30:00 — KAYNAR MAH. İSTİKLAL CAD., TİCARET SOK., ŞHT.OKTAY GENEL CAD., ŞHT.BÜLENT YILMAZ 2.CAD., GÜNGÖR SOK., VİRAJ SOK., ÇELİK SOK., HÜRRİYET CAD., KOÇ SOK., 409.SOK., FİLİZ SOK., GÜMÜŞ SOK., LALE SOK., YUVA SOK., ÇİMEN SOK., YILDIZ 2.SOK., 407.SOK., KILIÇ SOK., ENGİN SOK., ŞHT.KEMAL YILDIZ CAD., ATATÜRK 3.CAD., 402.SOK., EĞİTİM SOK., MEVLANA CAD., ARA SOK., ALTUN SOK., 411.SOK., BARBAROS 2.CAD., 401.SOK., 400.CAD., 452.SOK., TALİMAT SOK, ŞHT.MURAT EKİNCİ CAD. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 08:30:00 → 17.09.2025 17:00:00 — YUKARIBORANDERE MAH. YUKARIBORANDERE KÜM.EV., HANYERİ KÜM.EV., KÜTÜKLÜ 2.KÜM.EV. VE CİVARLARINDA / AŞAĞIBORANDERE MAH. 3402.SOK., 3407.SOK., AŞAĞIBORANDERE KÜMEEVLER, 3409.SOK., 3413.SOK., 3404.SOK., 3421.SOK., 3415.SOK., 3419.SOK., 3417.SOK., 3403.SOK., 3405.SOK., 3411.SOK., 3401.SOK., 3400.SOK. VE CİVARLARINDA / ESKİYASSIPINAR MAH. ESKİYASSIPINAR KÜM.EV. VE CİVARLARINDA / KIRKGEÇİT MAH. KIRKGEÇİT KÜM.EV. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 09:30:00 → 17.09.2025 10:30:00 — BÜYÜKGÜRLEĞEN MAH. BÜYÜKGÜRLEĞEN KÜM.EV. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 10:30:00 → 17.09.2025 11:30:00 — BÜYÜKKARAMUKLU MAH. BÜYÜKKARAMUKLU KÜM.EV. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 13:30:00 → 17.09.2025 14:30:00 — İNÖNÜ MAH. İSMET PAŞA CAD., GÖK SOK., 105.SOK., 106.SOK., ENERJİ SOK., 101.SOK., TEPE SOK. VE CİVARLARINDA / YENİCAMİ MAH. İSMET PAŞA CAD., ŞHT.ABDULLAH ASLAN SOK., 207.SOK., İLİM SOK., 210.SOK., 204.SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 14:30:00 → 17.09.2025 15:30:00 — KAYAÖNÜ MAH. YOKUŞ SOK., ŞHT.NECMETTİN KELEŞ SOK., BEŞTEPE CAD., EVREN SOK., EREN SOK., 590.SOK., GÜL SOK. VE CİVARLARINDA / İNÖNÜ MAH. BEŞTEPE CAD., ÇAMLICA SOK., ŞİRİN SOK., ŞHT. OSMAN YILMAZ SOK., KARANFİL CAD., İSMET PAŞA CAD., ŞHT.SALİH AKKURT SOK., SEÇKİN SOK., KUBİLAY SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 15:30:00 → 17.09.2025 16:30:00 — KAYAÖNÜ MAH. ŞELALE SOK., YOKUŞ SOK., BAYINDIR SOK., LOG SOK., GÜL SOK., ŞHT.VOLKAN YAVUZ SOK., EVREN SOK. VE CİVARLARINDA /
KOCASİNAN
17.09.2025 08:30:00 → 17.09.2025 10:00:00 — YAKUT MAH. BEKİR YILDIZ BULV., ÇİLEK SOK., OKŞAN SOK., AKMESCİT CAD., 3855. SOK., 3851.SOK., 3842.SOK., 3854. CAD., 3859.SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 08:45:00 → 17.09.2025 10:00:00 — ŞEKER MAH. MEYSU ARKASI KÜM.EV., OSMAN KAVUNCU BUL., TERMİNAL İÇİ KÜM.EV, NAYMAN SOK., MUHSİN YAZICIOĞLU BUL., BATI GARAJI KÜM.EV. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 08:45:00 → 17.09.2025 16:45:00 — (İPTAL EDİLDİ) YUNUS EMRE MAH. YENER SOK., KURAL SOK., ÇAMOLUK SOK., 3260.SOK. , YEŞİLHİSAR SOK., SABIRTAŞI SOK., BULUŞ SOK., DİLEKYOLU SOK., SADE SOK., AHUDUDU SOK., ŞAHDERE SOK., YENİYOL SOK., KARADENİZ CAD., ŞEVKAT SOK., ÇAYKARA SOK., GELGEÇ SOK., HASIRLI SOK., 3259.SOK., YÜKLEM SOK., AYAN SOK., AKÇAOVA SOK., TAYFUN CAD., LOKMAN CAD. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 08:45:00 → 17.09.2025 16:45:00 — CIRGALAN MAH. 380. SOK., 379. SOK., 4119. SOK., 381. SOK., 385 SOK., 383. SOK., 374. SOK., 384. SOK., 382. SOK., CIRGALAN CAD., 4117. SOK., 4118. SOK., 4120. SOK., 4123.SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 10:15:00 → 17.09.2025 12:15:00 — ŞEKER MAH. NAYMAN SOK., OSMAN KAVUNCU BUL., TAKSİM SOK. VE CİVARLARINDA / ANBAR MAH. NAYMAN SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 11:00:00 → 17.09.2025 14:30:00 — TAŞHAN MAH. 877. SOK., 881.SOK., 873.SOK., 853.CAD., 871.SOK., 870.SOK., 878. SOK., 874.SOK., 852.SOK., 886.SOK., 872. SOK., 879.SOK., 882. SOK., 865.SOK., 876 SOK., 868.SOK., 880.SOK., 869.SOK., 883. SOK., 867.SOK., 890.SOK., 875.SOK. VE CİVARLARINDA / ÇEVRİL MAH. 886.SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 13:30:00 → 17.09.2025 17:00:00 — OSMANGAZİ MAH. 4364. SOK., 4381.SOK., DADALOĞLU CAD., BARBAROS CAD., 4374.SOK., 4379.SOK., 4375.SOK., 4410. SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 13:30:00 → 17.09.2025 15:30:00 — YAKUT MAH. AYVACIK CAD., ÜMRAN SOK., AKMESCİT CAD., ÇİLEK SOK., DAL SOK., ÇINARLI SOK., FUAR İÇİ KÜM. EVL., BEKİR YILDIZ BULV., 3852. SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 13:30:00 → 17.09.2025 15:15:00 — ŞEKER MAH. İSTASYON 1.KÜM.EV., 3102. SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 15:45:00 → 17.09.2025 17:00:00 — SÜMER YENİ MAH. 15. CAD., LALEZAR SOK., GÜZELCE 1.SOK., 3525.SOK., GÜZELCE GEÇ. SOK., ERKİLET BULV. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 16:00:00 → 17.09.2025 17:00:00 — MİTHATPAŞA MAH. BEKİR YILDIZ BULV. VE CİVARLARINDA /
HACILAR
17.09.2025 08:45:00 → 17.09.2025 17:00:00 — KARPUZSEKİSİ MAH. 6096.SOK., 6097.SOK., 6098.SOK., 6090.SOK., 6105.SOK., 6095.SOK., 6088.SOK., 6100.SOK., 6086.SOK., 6084.SOK., 6083.SOK., 6089.SOK., 6019.SOK., 6092.SOK., 6102.SOK., 6101.SOK., 6080.SOK., 6103.SOK., 6104.SOK., 6087.SOK., 6099.SOK., 6085.SOK., 6079.SOK., 6106.SOK., 6111.SOK., 6107.SOK., 6114.SOK., 6108.SOK. VE CİVARLARINDA / BEĞENDİK MAH. 6020.SOK., 6019.SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 09:00:00 → 17.09.2025 10:00:00 — YUKARI MAH. PUTURARASI SOK., ÇARIK CAD., BASMA ÇIKMAZ SOK. VE CİVARLARINDA / AŞAĞI MAH. ÖREN CAD., AHSEN ÇIKMAZ SOK., BAĞBAŞI ÇIKMAZ SOK., HİLAL SOK., NAZIM ÇIK. SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 10:00:00 → 17.09.2025 11:00:00 — AŞAĞI MAH. YURDUM SOK., AHSEN ÇIKMAZ SOK., NAZIM ÇIK. SOK., ÇEPKEN SOK., ÖREN CAD., DEREBOĞAZ CAD., BUCAKBAĞ SOK., GÜNDOĞUŞU ÇIK. SOK., BİÇERLER ÇIKMAZ SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 13:00:00 → 17.09.2025 14:00:00 — YUKARI MAH. TOPRAKLI SOK., ÇARIKLILAR SOK., SANDAL ÇIKMAZ SOK., PUTURARASI SOK., ÇARIK CAD., SERİN ÇIKMAZ SOK., BUĞRA ÇIKMAZ SOK., BİÇERLER ÇIKMAZ SOK., SIRTBAŞI CAD., KÜTÜKLER ÇIK. SOK., BİLGE SOK., PELİT GEÇ.SOK., GİRAY GEÇİDİ SOK., ERCİYES CAD. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 14:00:00 → 17.09.2025 15:00:00 — AŞAĞI MAH. HİSARCIK CAD., 5892.SOK., DEREBOĞAZ CAD., ORTAOKUL SOK., MERCAN SOK., HERDEM SOK., ŞENOZAN SOK., AKAY ÇIKMAZ SOK., VENEDİK SOK., KAYSERİ CAD., ÇAY SOK., CUMHURİYET MEYDANI, SELBASTI SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 15:00:00 → 17.09.2025 16:00:00 — YENİ MAH. MUHİTTİN TATAR CAD., ÇİĞDEM 1.SOK., RASİM ÇETİNKAYA SOK., GÜL SOK., PARK CAD., AHMET YESEVİ CAD., ŞULE SOK., MUSTAFA ÖZBEK SOK., ŞAŞOĞLU CAD., OKUL SOK., ŞAHİN GEÇİDİ SOK., SANAYİ CAD., 5836.SOK. VE CİVARLARINDA / AŞAĞI MAH. SANAYİ BELEDİYE DÜKKANLARI SOK. VE CİVARLARINDA / AKDAM MAH. SAN SOK., 5861.SOK., ŞAŞOĞLU CAD., GÜRDOĞAN SOK., MUHİTTİN TATAR CAD., ALPARSLANLAR SOK., SANAYİ CAD. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 16:00:00 → 17.09.2025 17:00:00 — AKDAM MAH. ARIKLAR CAD., GÖK SOK., AYGÜN SOK., ŞAŞOĞLU CAD., AHMET YESEVİ CAD., ALPARSLANLAR SOK. VE CİVARLARINDA / YENİ MAH. ŞAŞOĞLU CAD., ACAR SOK., AHMET YESEVİ CAD., ŞAFAKLAR SOK., ERGENEKON SOK., ARMUTLUK CAMİ SOK. VE CİVARLARINDA /
MELİKGAZİ
17.09.2025 08:45:00 → 17.09.2025 16:45:00 — KAYABAĞ MAH. GESİ KAYABAĞ CAD., MEHMET ÖZET CAD., HAZİRAN 1.SOK., ADALET SOK., AHMET SALİH AY CAD., 3199.SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 09:00:00 → 17.09.2025 17:00:00 — KIRANARDI MAH. AKŞEHİRLİOĞLU CAD., AYDIN SOK., CEVİZLİK CAD., YEŞİLDERE CAD., ALİDAĞ CAD., NİLÜFER CAD., CEVHER 1.SOK., 2889.SOK., 2950.SOK., 2896.SOK., 2891. SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 09:00:00 → 17.09.2025 12:00:00 — (İPTAL EDİLDİ) KIRANARDI MAH. ... VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 10:30:00 → 17.09.2025 12:30:00 — KAYABAĞ MAH. GESİ KAYABAĞ CAD., KARAGÖZ 1. SOK., İNCEBOĞAZ SOK., MEHMET ÖZET CAD., TAŞDİREK SOK., HAZİRAN 1.SOK., CEVİZLİ SOK., HACI DERVİŞ ÖZKAN CAD., BELASİ KÜM. EVL., İZGÖREN SOK., İZGÖREN ÇIK. SOK., İNCİRTEPE SOK., İĞDELİ SOK., İKİZDERE SOK., İKİZKAYA SOK., AHMET SALİH AY CAD., ADALET SOK., GÜNEŞ 2. SOK., HARMAN BAĞLARI SOK., LALEDAĞ SOK., DR.SEYİT AHMET OKUR CAD., 3190. SOK., AYDINLAR 1. SOK., 3198.SOK., MERCANLI SOK., 3191. SOK., 3194 SOK., LAPA SOK., 3193. SOK., 3192. SOK., 3195. SOK., ALP 1. SOK., 3199.SOK., HOYRATLI SOK. VE CİVARLARINDA / GESİ FATİH MAH. YAVUZ SULTAN SELİM CAD., 3303.CAD. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 12:00:00 → 17.09.2025 17:00:00 — EĞRİBUCAK MAH. AVCI SOK., ÇİVİÇİ SOK., ÇİVİCİ ÇIKMAZ SOK., ERKAN SOK., GENCER SOK., KERGAH ÇIKMAZ SOK., KERGAH CAD., 1154.SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 12:00:00 → 17.09.2025 17:00:00 — EĞRİBUCAK MAH. KÖSEM ÇIKMAZ SOK., KUTAY ÇIKMAZ SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 13:30:00 → 17.09.2025 15:00:00 — HİSARCIK MAH. MEHMET ÖZHASEKİ BUL. VE CİVARLARINDA / (ortak: DEVELİ ile)
SARIOĞLAN
17.09.2025 09:00:00 → 17.09.2025 17:00:00 — BAKARCAK MAH. SİVAS 1.CAD., 2.LEVENT SOK., MENDERES CAD., ÇANKIRI SOK., İSTİKLAL CAD., 1.LEVENT SOK., MENEKŞE 1.SOK., COŞAN SOK., GAZİLER SOK., 1.ÇIKMAZ SOK., UÇAR CAD., SAĞLIK 1.CAD., ESEN 1.SOK., GÜLEN SOK., TOMURCUK SOK., 2.ÇIKMAZ SOK., KAYSERİ CAD. VE CİVARLARINDA /
YAHYALI
17.09.2025 09:00:00 → 17.09.2025 12:30:00 — İLYASLI MAH. İLYASLI KÖYÜ, 1126.SOK., 1111.SOK., 1124.SOK., 1110.SOK., 1108.SOK., 1106.SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 09:00:00 → 17.09.2025 11:00:00 — KİRAZLI MAH. 141.SOK., KİRAZLI KÜM.EV., 153.SOK., 149.SOK., 159.SOK., 145.SOK., 157.SOK., 142.SOK., 154.SOK., 155.SOK., 148.SOK., 160.SOK., 146.SOK., 143.SOK., 152.SOK., 144.SOK., 147.SOK., 158.SOK., 55.SOK., 57.SOK., 150.SOK., 170.KÜM.EV., 164.SOK. VE CİVARLARINDA / YENİCE MAH. 55.SOK., 56.SOK., 57.SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 13:30:00 → 17.09.2025 17:00:00 — KOPÇU MAH. 797.SOK., 798.SOK., 795.SOK. VE CİVARLARINDA /
İNCESU
17.09.2025 09:00:00 → 17.09.2025 10:30:00 — KIZILÖREN AŞAĞI MAH. ERİM SOK., CUMHURİYET 1.CAD., ASKER SOK. VE CİVARLARINDA / KIZILÖREN TABAKLI MAH. CUMHURİYET 1.CAD., LİDER SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 09:00:00 → 17.09.2025 10:30:00 — KIZILÖREN TABAKLI MAH. CUMHURİYET 1.CAD., MEŞE SOK., KAYA SOK. VE CİVARLARINDA / KIZILÖREN AŞAĞI MAH. ASKER SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 09:00:00 → 17.09.2025 12:00:00 — VALİ İHSAN ARAS MAH. SEBAHATTİN ÇAKMAKOĞLU CAD., ÇANAKKALE SOK., DUMLUPINAR SOK., SAKARYA SOK., MALAZGİRT SOK., MISIR SOK., FEVZİ ÇAKMAK CAD. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 11:00:00 → 17.09.2025 17:30:00 — ÇARDAKLI MAH. IHLAMUR SOK. VE CİVARLARINDA / SARIKÜRKLÜ MAH. SÜLEYMAN DERESİ SOK. VE CİVARLARINDA /
DEVELİ
17.09.2025 09:00:00 → 17.09.2025 17:00:00 — AYŞEPINAR MAH. AYŞEPINAR KÜMEEVLER VE CİVARLARINDA / ÇUKURYURT MAH. ÇUKURYURT KÜM.EV. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 13:30:00 → 17.09.2025 17:00:00 — ŞHT.ÜSTĞM.HASAN ŞAHAN MAH. KERKÜK SOK., DAMLA SOK., GÖKTÜRK SOK., NECATİ KURMEL BULV., KOSOVA SOK., 280.SOK. VE CİVARLARINDA / BAHÇELİEVLER MAH. ŞAFAK SOK. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 13:30:00 → 17.09.2025 15:00:00 — (ortak: MELİKGAZİ) HİSARCIK MAH. MEHMET ÖZHASEKİ BUL. VE CİVARLARINDA / MUSTAFA ASIM KÖKSAL MAH. MEHMET ÖZHASEKİ BUL. VE CİVARLARINDA /
17.09.2025 15:45:00 → 17.09.2025 17:00:00 — BAHÇELİEVLER MAH. SUSAM SOK., KUVA-İ MİLLİYE CAD., GÜN SAZAK CAD., BOSNA SOK., MANOLYA SOK., 330.SOK., 341.SOK. VE CİVARLARINDA /
FELAHİYE
17.09.2025 10:30:00 → 17.09.2025 17:00:00 — ALPARSLAN MAH. ALADAYILI KÜMEEVLER VE CİVARLARINDA / CUMHURİYET MAH. 44.SOK. VE CİVARLARINDA /