Kayseri'de bugün elektrik kesilecek mahalleler (18 Eylül)
KCETAŞ, 18 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar olmak üzere 12 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 18 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;
Bünyan
Karatay Mah. Göçmen Kümeev., Karatay Kümeev. ve civarlarında
Gergeme Mah. Papatya Sok., 279.Sok., Yuvadere Sok., 278.Sok., Ceren Sok., 276.Sok., Kayseri Cad. ve civarlarında
Develi
Gömedi Mah. Gömedi Kümeevler ve civarlarında
(İptal edildi) Güney Aşağı Mah. Lütfi Özden Cad., Aygözme 1.Kümeevl., 628.Sok., 627.Sok., Fahrettin Arar Cad., 638.Sok., 632.Sok., Kıvanç Sok., Anadolu Cad., 636.Sok., 629.Sok., 633.Sok., Şahin Sok., Katip Sok., 615.Sok., Bahtiyar Sok., 609.Sok., Güvercin Sok., 623.Sok., Sülün Sok., Saka Sok., 626.Sok., 634.Sok. ve civarlarında
Yeşilyurt Mah. Yeşilyurt Kümeevler ve civarlarında / Şahmelik Mah. Şahmelik Kümeev. ve civarlarında
Karacaören Mah. 2014.Sok., 2011.Sok., Karacaören Kümeevler, 2021.Sok., 2013.Sok., 2017.Sok., 2016.Sok., 2019.Sok., 2012.Sok., 2010.Sok., 2018.Sok., 2022.Sok., 2023.Sok., 2015.Sok., 2020.Sok. ve civarlarında / Sarıca Mah. 2073.Sok. ve civarlarında
(İptal edildi) Güney Aşağı Mah. Fahrettin Arar Cad., Lütfi Özden Cad., 635.Sok., 636.Sok., 645.Sok., 633.Sok., 643.Sok., Necip Fazıl Kısakürek Cad., 639.Sok., 634.Sok., 642.Sok., 644.Sok., 640.Sok., 631.Sok., 646.Sok., 637.Sok. ve civarlarında
Felahiye
Cumhuriyet Mah. Doburcalı Kümeevler, Viyadük Cad., Killik Sok., 33.Sok., 28.Sok., 29.Sok., 23.Sok., 43.Sok. ve civarlarında
Hacılar
Yukarı Mah. Karacalar Sok, Alicikler Sok., Dervişustalar Sok., Hasandağ Cad., Mızmızlar Sok., Hasandede Cad., Ufuk Sok., Bayram Sok., Gökbayrak Sok. ve civarlarında / Yediağaç Mah. Şht. Rüştü Bayram Cad. ve civarlarında
Aşağı Mah. Ören Cad., Tutamseki Sok., Yıldırımlar Cad., Selbastı Sok., Camikebir Sok., Hocalar Sok. ve civarlarında / Orta Mah. Erciyes Cad., Yıldırımlar Cad., Borbozlar Sok., Orta Cami Cad., Kayabaşı Sok., Eşmecik Cad. ve civarlarında / Yukarı Mah. Yıldırımlar Cad., Eşmecik Cad., Erciyes Cad., Giray Geçidi Sok. ve civarlarında
(Ortak: Hacılar / İncesu) Erciyes Mah., Yeni Mah., Akyazı Mah., Fırınönü Mah. civarlarında
Beğendik Mah. Ertuğrul Sok., Çifte Harman Sok., Dörtkuyu Çık.Sok., Küçükfıdın Sok., Sakar Eşmecik Cad., Dörtkuyu Sok., Bostancı Sok., Kartınkuyu Cad., 6180.Sok., 6181.Sok. ve civarlarında / Yediağaç Mah. Gizir Sok., Ataman Sok., Sakar Eşmecik Cad., Yeşil Sok. ve civarlarında
Yeni Mah. Armutluk Cami Sok., Aksaray Sok., Kayseri Cad., Şafaklar Sok., Gülüzar Çık. Sok., Eker Sok., Saadettin Erkan Sok., Kışla Cad., Villa Sok., Çıkmaz Sok., Ergenekon Sok., 5840.Sok. ve civarlarında / Erciyes Mah. Kayseri Cad. ve civarlarında / Akyazı Mah. Kayseri Cad., Armutluk Sok., Akyazı Cad., 5795.Sok., 5794.Sok., Erkan Sok. ve civarlarında
Yukarı Mah. Yeni Evler Sok. ve civarlarında / Akyazı Mah. Kışlar Sok., Uçar Çıkmaz Sok., 1.Sok., Halilbey Cad., Akyazı Cad., Server Cad., Yılmazlar Çık. Sok., 5795.Sok., 5803.Sok., Şerefli Sok., 2.Sok., 5805.Sok., 5806.Sok. ve civarlarında
Yukarı Mah. Aşağıgüney Cad., Fuzuli Cad., Saffet Aslan Cad., Orta Güney Cad., Gaziler Sok., Konuklar Sok., Çavuşlar Sok., Yeni Evler Sok., Yukarı Güney Cad. ve civarlarında / Aşağı Mah. Saffet Aslan Cad. ve civarlarında
Erciyes Mah. Ahmet Yesevi Cad., Özgüneş Cad. ve civarlarında / Akdam Mah. Ahmet Yesevi Cad., Sağlık Sok., Özgüneş Cad. ve civarlarında
Yediağaç Mah. Gizir Sok., Erçin Çıkmaz Sok., Cami Sok., Şht. Rüştü Bayram Cad., Ehram Sok., 5978.Sok., Çiftlik Cad. ve civarlarında
Yukarı Mah. Karacalar Sok, Alicikler Sok., Dervişustalar Sok., Hasandağ Cad., Mızmızlar Sok., Hasandede Cad., Ufuk Sok., Bayram Sok., Gökbayrak Sok. ve civarlarında / Yediağaç Mah. Şht. Rüştü Bayram Cad. ve civarlarında (tekrar kesinti)
Yukarı Mah. Hasandede Cad., Çavuş Çıkmaz Sok., Aktaşlar Çıkmaz Sok., Kergah Geç., 5943.Sok., 5945.Sok., 5944 Sok. ve civarlarında
Akyazı Mah. Seyranlı Cad., 5810.Sok., Dumanlar Sok. ve civarlarında
Beğendik Mah. Sakar Eşmecik Cad., Sarper Sok., Köşe Beğendik Cad., Yaver Sok., Kükürt Sok. ve civarlarında / Yediağaç Mah. Sakar Eşmecik Cad., Besin Sok., Kergah Cad., Kar Sok., Şen Sok., Yağmur Sok., Olgaç Sok., 5989.Sok. ve civarlarında
İncesu
Karamustafapaşa Mah. Kayaaltı 1.Çıkmaz, 612.Sok., Efe Sok., Mete Sok. ve civarlarında
Kocasinan
Cirgalan Mah. 568.Sok., 362.Sok., 364.Sok., 366.Sok. ve civarlarında
Barbaros Mah., Yunus Emre Mah. ve civarlarında (hem iptal edilen hem de gerçekleşen kesintiler listelenmiş)
Taşhan Mah. 894.Sok., 892.Sok., 893.Sok., 895.Sok., 896.Sok. ve civarlarında
Zümrüt Mah. Prof.Dr.Aykut Özdarendereli Cad., Bekir Yıldız Bulv., Elisevenler Cad., 3870.Sok., 3910.Sok. ve civarlarında
Sancaktepe Mah. Oğul Sok., Erkilet Bulv., Bakar Sok. ve civarlarında
Zümrüt Mah. Ceren Sok., Ufuklu Sok., Gelişen Sok., Bekir Yıldız Bulv., Gelişen Çık. Sok., Çeltik Sok., 3860.Sok., Prof.Dr.Aykut Özdarendereli Cad., Vural Sok., Gelişen Geçidi Sok. ve civarlarında
Cirgalan Mah. 4119.Sok., 4118.Sok., 384.Sok., Sivas Bulv., Cirgalan Cad., 386.Sok. ve civarlarında
Zümrüt Mah. Civan Sok., Vural Sok., Vural Çıkmaz Sok., Bekir Yıldız Bulv., Camdüzü Sok., Çiçekdağı Sok., Ceren Sok., Gelişen Sok., Cangül Sok., Çeltik Sok., 3872.Sok., Gelişen Geçidi Sok., 3867.Sok. ve civarlarında
Ertuğrul Gazi Mah. 4450.Sok., 4451.Sok., Muhsin Yazıcıoğlu Bulv. ve civarlarında
Zümrüt Mah. Dünya Sok., Vezirler Cad., Bahadır Sok. ve civarlarında
Melikgazi
(İptal edildi) Germir Mah. Bağcı Geç., Dr.Sami İpek Cad., Kurak Sok., Zahire Sok., Yalintepe Cad., Tütüncü Sok., Orgeneral Hulusi Akar Bulv. ve civarlarında
Pınarbaşı
Şabanlı Mah. Şabanlı Kümeevler, Şabanlı Köyü ve civarlarında
Kızılören Mah. Kızılören Kümeev., Çamlıca 2.Kümeev. ve civarlarında
Eğrisöğüt Mah., Solaklar Mah., Büyükgürleğen Mah., Gölcük Mah., Köşkerli Mah., Kayaönü Mah. civarlarında
SARIOĞLAN
Yenice Mah. Yenice Kümeevleri, 5029. Sok., 5030. Sok., 5031. Sok. ve civarlarında
Karaözü Mah. Karaözü Kümeevleri ve civarlarında
Ömerhacılı Mah. Ömerhacılı Kümeevleri ve civarlarında
TOMARZA
Dadaloğlu Mah. Dadaloğlu Kümeevleri ve civarlarında
Dadaloğlu Mah. Yeşilhisar Yolu Üzeri Kümeevleri ve civarlarında
YAHYALI
Seydili Mah. Seydili Kümeevleri ve civarlarında
Delialiuşağı Mah. Delialiuşağı Kümeevleri ve civarlarında
Çubuklu Mah. Çubuklu Kümeevleri ve civarlarında
Ulupınar Mah. Ulupınar Kümeevleri ve civarlarında
Çamlıca Mah. Çamlıca Kümeevleri ve civarlarında
Fetullah Mah. Fetullah Kümeevleri ve civarlarında
YEŞİLHİSAR
Kayadibi Mah. Kayadibi Kümeevleri ve civarlarında
Ovaçiftlik Mah. Ovaçiftlik Kümeevleri ve civarlarında