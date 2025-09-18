Kayseri’de bugün elektrik kesilecek mahalleler (18 Eylül)

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 18 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;

Bünyan

Karatay Mah. Göçmen Kümeev., Karatay Kümeev. ve civarlarında

Gergeme Mah. Papatya Sok., 279.Sok., Yuvadere Sok., 278.Sok., Ceren Sok., 276.Sok., Kayseri Cad. ve civarlarında

Develi

Gömedi Mah. Gömedi Kümeevler ve civarlarında

(İptal edildi) Güney Aşağı Mah. Lütfi Özden Cad., Aygözme 1.Kümeevl., 628.Sok., 627.Sok., Fahrettin Arar Cad., 638.Sok., 632.Sok., Kıvanç Sok., Anadolu Cad., 636.Sok., 629.Sok., 633.Sok., Şahin Sok., Katip Sok., 615.Sok., Bahtiyar Sok., 609.Sok., Güvercin Sok., 623.Sok., Sülün Sok., Saka Sok., 626.Sok., 634.Sok. ve civarlarında

Yeşilyurt Mah. Yeşilyurt Kümeevler ve civarlarında / Şahmelik Mah. Şahmelik Kümeev. ve civarlarında

Karacaören Mah. 2014.Sok., 2011.Sok., Karacaören Kümeevler, 2021.Sok., 2013.Sok., 2017.Sok., 2016.Sok., 2019.Sok., 2012.Sok., 2010.Sok., 2018.Sok., 2022.Sok., 2023.Sok., 2015.Sok., 2020.Sok. ve civarlarında / Sarıca Mah. 2073.Sok. ve civarlarında

(İptal edildi) Güney Aşağı Mah. Fahrettin Arar Cad., Lütfi Özden Cad., 635.Sok., 636.Sok., 645.Sok., 633.Sok., 643.Sok., Necip Fazıl Kısakürek Cad., 639.Sok., 634.Sok., 642.Sok., 644.Sok., 640.Sok., 631.Sok., 646.Sok., 637.Sok. ve civarlarında

Felahiye

Cumhuriyet Mah. Doburcalı Kümeevler, Viyadük Cad., Killik Sok., 33.Sok., 28.Sok., 29.Sok., 23.Sok., 43.Sok. ve civarlarında

Hacılar

Yukarı Mah. Karacalar Sok, Alicikler Sok., Dervişustalar Sok., Hasandağ Cad., Mızmızlar Sok., Hasandede Cad., Ufuk Sok., Bayram Sok., Gökbayrak Sok. ve civarlarında / Yediağaç Mah. Şht. Rüştü Bayram Cad. ve civarlarında

Aşağı Mah. Ören Cad., Tutamseki Sok., Yıldırımlar Cad., Selbastı Sok., Camikebir Sok., Hocalar Sok. ve civarlarında / Orta Mah. Erciyes Cad., Yıldırımlar Cad., Borbozlar Sok., Orta Cami Cad., Kayabaşı Sok., Eşmecik Cad. ve civarlarında / Yukarı Mah. Yıldırımlar Cad., Eşmecik Cad., Erciyes Cad., Giray Geçidi Sok. ve civarlarında

(Ortak: Hacılar / İncesu) Erciyes Mah., Yeni Mah., Akyazı Mah., Fırınönü Mah. civarlarında

Beğendik Mah. Ertuğrul Sok., Çifte Harman Sok., Dörtkuyu Çık.Sok., Küçükfıdın Sok., Sakar Eşmecik Cad., Dörtkuyu Sok., Bostancı Sok., Kartınkuyu Cad., 6180.Sok., 6181.Sok. ve civarlarında / Yediağaç Mah. Gizir Sok., Ataman Sok., Sakar Eşmecik Cad., Yeşil Sok. ve civarlarında

Yeni Mah. Armutluk Cami Sok., Aksaray Sok., Kayseri Cad., Şafaklar Sok., Gülüzar Çık. Sok., Eker Sok., Saadettin Erkan Sok., Kışla Cad., Villa Sok., Çıkmaz Sok., Ergenekon Sok., 5840.Sok. ve civarlarında / Erciyes Mah. Kayseri Cad. ve civarlarında / Akyazı Mah. Kayseri Cad., Armutluk Sok., Akyazı Cad., 5795.Sok., 5794.Sok., Erkan Sok. ve civarlarında

Yukarı Mah. Yeni Evler Sok. ve civarlarında / Akyazı Mah. Kışlar Sok., Uçar Çıkmaz Sok., 1.Sok., Halilbey Cad., Akyazı Cad., Server Cad., Yılmazlar Çık. Sok., 5795.Sok., 5803.Sok., Şerefli Sok., 2.Sok., 5805.Sok., 5806.Sok. ve civarlarında

Yukarı Mah. Aşağıgüney Cad., Fuzuli Cad., Saffet Aslan Cad., Orta Güney Cad., Gaziler Sok., Konuklar Sok., Çavuşlar Sok., Yeni Evler Sok., Yukarı Güney Cad. ve civarlarında / Aşağı Mah. Saffet Aslan Cad. ve civarlarında

Erciyes Mah. Ahmet Yesevi Cad., Özgüneş Cad. ve civarlarında / Akdam Mah. Ahmet Yesevi Cad., Sağlık Sok., Özgüneş Cad. ve civarlarında

Yediağaç Mah. Gizir Sok., Erçin Çıkmaz Sok., Cami Sok., Şht. Rüştü Bayram Cad., Ehram Sok., 5978.Sok., Çiftlik Cad. ve civarlarında

Yukarı Mah. Karacalar Sok, Alicikler Sok., Dervişustalar Sok., Hasandağ Cad., Mızmızlar Sok., Hasandede Cad., Ufuk Sok., Bayram Sok., Gökbayrak Sok. ve civarlarında / Yediağaç Mah. Şht. Rüştü Bayram Cad. ve civarlarında (tekrar kesinti)

Yukarı Mah. Hasandede Cad., Çavuş Çıkmaz Sok., Aktaşlar Çıkmaz Sok., Kergah Geç., 5943.Sok., 5945.Sok., 5944 Sok. ve civarlarında

Akyazı Mah. Seyranlı Cad., 5810.Sok., Dumanlar Sok. ve civarlarında

Beğendik Mah. Sakar Eşmecik Cad., Sarper Sok., Köşe Beğendik Cad., Yaver Sok., Kükürt Sok. ve civarlarında / Yediağaç Mah. Sakar Eşmecik Cad., Besin Sok., Kergah Cad., Kar Sok., Şen Sok., Yağmur Sok., Olgaç Sok., 5989.Sok. ve civarlarında

İncesu

Karamustafapaşa Mah. Kayaaltı 1.Çıkmaz, 612.Sok., Efe Sok., Mete Sok. ve civarlarında

(Ortak: Hacılar / İncesu) Erciyes Mah., Yeni Mah., Akyazı Mah., Fırınönü Mah. civarlarında

Kocasinan

Cirgalan Mah. 568.Sok., 362.Sok., 364.Sok., 366.Sok. ve civarlarında

Barbaros Mah., Yunus Emre Mah. ve civarlarında (hem iptal edilen hem de gerçekleşen kesintiler listelenmiş)

Taşhan Mah. 894.Sok., 892.Sok., 893.Sok., 895.Sok., 896.Sok. ve civarlarında

Zümrüt Mah. Prof.Dr.Aykut Özdarendereli Cad., Bekir Yıldız Bulv., Elisevenler Cad., 3870.Sok., 3910.Sok. ve civarlarında

Sancaktepe Mah. Oğul Sok., Erkilet Bulv., Bakar Sok. ve civarlarında

Zümrüt Mah. Ceren Sok., Ufuklu Sok., Gelişen Sok., Bekir Yıldız Bulv., Gelişen Çık. Sok., Çeltik Sok., 3860.Sok., Prof.Dr.Aykut Özdarendereli Cad., Vural Sok., Gelişen Geçidi Sok. ve civarlarında

Cirgalan Mah. 4119.Sok., 4118.Sok., 384.Sok., Sivas Bulv., Cirgalan Cad., 386.Sok. ve civarlarında

Zümrüt Mah. Civan Sok., Vural Sok., Vural Çıkmaz Sok., Bekir Yıldız Bulv., Camdüzü Sok., Çiçekdağı Sok., Ceren Sok., Gelişen Sok., Cangül Sok., Çeltik Sok., 3872.Sok., Gelişen Geçidi Sok., 3867.Sok. ve civarlarında

Ertuğrul Gazi Mah. 4450.Sok., 4451.Sok., Muhsin Yazıcıoğlu Bulv. ve civarlarında

Zümrüt Mah. Dünya Sok., Vezirler Cad., Bahadır Sok. ve civarlarında

Melikgazi

(İptal edildi) Germir Mah. Bağcı Geç., Dr.Sami İpek Cad., Kurak Sok., Zahire Sok., Yalintepe Cad., Tütüncü Sok., Orgeneral Hulusi Akar Bulv. ve civarlarında

Pınarbaşı

Şabanlı Mah. Şabanlı Kümeevler, Şabanlı Köyü ve civarlarında

Kızılören Mah. Kızılören Kümeev., Çamlıca 2.Kümeev. ve civarlarında

Eğrisöğüt Mah., Solaklar Mah., Büyükgürleğen Mah., Gölcük Mah., Köşkerli Mah., Kayaönü Mah. civarlarında



SARIOĞLAN

Yenice Mah. Yenice Kümeevleri, 5029. Sok., 5030. Sok., 5031. Sok. ve civarlarında

Karaözü Mah. Karaözü Kümeevleri ve civarlarında

Ömerhacılı Mah. Ömerhacılı Kümeevleri ve civarlarında

TOMARZA

Dadaloğlu Mah. Dadaloğlu Kümeevleri ve civarlarında

Dadaloğlu Mah. Yeşilhisar Yolu Üzeri Kümeevleri ve civarlarında

YAHYALI

Seydili Mah. Seydili Kümeevleri ve civarlarında

Delialiuşağı Mah. Delialiuşağı Kümeevleri ve civarlarında

Çubuklu Mah. Çubuklu Kümeevleri ve civarlarında

Ulupınar Mah. Ulupınar Kümeevleri ve civarlarında

Çamlıca Mah. Çamlıca Kümeevleri ve civarlarında

Fetullah Mah. Fetullah Kümeevleri ve civarlarında

YEŞİLHİSAR

Kayadibi Mah. Kayadibi Kümeevleri ve civarlarında

Ovaçiftlik Mah. Ovaçiftlik Kümeevleri ve civarlarında