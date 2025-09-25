Kayseri'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler (25 Eylül)
KCETAŞ, 25 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Talas, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar olmak üzere 13 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ), 25 Eylül 2025 tarihinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle Kayseri genelinde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintilerden etkilenecek ilçeler, mahalleler ve saatler ise şu şekilde;
Bünyan
25.09.2025 08:30:00 – 25.09.2025 13:00:00
Büyüktuzhisar Mah. Eskişehir Yolu Sok., 751. Sok., 753. Sok., 752. Sok., Laleli Sok. ve civarlarında /
25.09.2025 08:30:00 – 25.09.2025 13:00:00
Büyüktuzhisar Mah. 752. Sok. ve civarlarında /
25.09.2025 08:30:00 – 25.09.2025 17:30:00
Büyüktuzhisar Mah. 764. Sok., Sivas Cad., 707. Küme Ev. ve civarlarında /
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 17:00:00
Karatay Mah. Göçmen Küme Ev., Karatay Küme Ev. ve civarlarında /
25.09.2025 13:00:00 – 25.09.2025 17:00:00
Büyüktuzhisar Mah. İstasyon Cad., Şehit Cengiz Sabuncu Cad., 760. Sok., 758. Sok. ve civarlarında /
Develi
25.09.2025 08:30:00 – 25.09.2025 17:00:00
Çomaklı Mah. Çomaklı Kümeevler ve civarlarında /
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 12:00:00
Gazi Mah. Okul Cad., 16. Sok., 10. Cad., Gazi 2. Cad., 15. Sok., 7. Sok., 25. Sok., 37. Sok., 46. Sok., 24. Sok. ve civarlarında /
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 12:00:00
Zile Mah. ve civarlarında / Tombak Mah. 681. Sok., … / Karacaören Mah. … / Sarıca Mah. … / Gazi Mah. … / Sindelhöyük Camikebir Mah. … / Güneyaşağı Mah. …
25.09.2025 10:00:00 – 25.09.2025 11:00:00
Yeni Mah. 3. Erdebağ Sok., Mehmet Gönenç Cad., … ve civarlarında /
25.09.2025 11:00:00 – 25.09.2025 12:00:00
Çomaklı Mah. Mehmet Özhaseki Bul. ve civarlarında /
25.09.2025 13:00:00 – 25.09.2025 14:00:00
Çomaklı Mah. Mehmet Özhaseki Bul. ve civarlarında /
25.09.2025 14:00:00 – 25.09.2025 15:00:00
Çomaklı Mah. Çomaklı Kümeevler ve civarlarında / Mustafa Asım Köksal Mah. Mehmet Özhaseki Bul. ve civarlarında /
25.09.2025 15:00:00 – 25.09.2025 16:00:00
Mustafa Asım Köksal Mah. Mehmet Özhaseki Bul. ve civarlarında /
Hacılar
25.09.2025 08:45:00 – 25.09.2025 17:00:00
Beğendik Mah. … / Yediağaç Mah. … ve civarlarında /
İncesu
25.09.2025 08:45:00 – 25.09.2025 17:30:00
(İptal Edildi) Kızılören Aşağı Mah. … / Kızılören Tabaklı Mah. … / Kızılören Ötebatan Mah. … ve civarlarında /
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 17:30:00
Garipçe Mah. Avanos Yolu Küme Ev. ve civarlarında /
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 12:00:00
Subaşı Mah. … Subaşı Kümeevler … ve civarlarında /
25.09.2025 12:00:00 – 25.09.2025 17:00:00
Subaşı Mah. 1757. Sok., 1751. Sok., 1736. Sok. ve civarlarında /
Kocasinan
25.09.2025 08:45:00 – 25.09.2025 17:30:00
Argıncık Mah. 199. Sok., Yavuz Sultan Selim Cad., … ve civarlarında /
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 12:30:00
Yunus Emre Mah. Göksun Sok., Sözgeçer Sok., Bağdat Cad., … ve civarlarında /
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 10:30:00
(İptal Edildi) Yunus Emre Mah. … ve civarlarında /
25.09.2025 10:30:00 – 25.09.2025 12:00:00
Yunus Emre Mah. Ayvalı Sok., Lokman Cad., … ve civarlarında /
25.09.2025 13:30:00 – 25.09.2025 17:00:00
Yenidoğan Mah. … / Ziyagökalp Mah. … / Mithatpaşa Mah. …
25.09.2025 13:30:00 – 25.09.2025 15:00:00
Yunus Emre Mah. Yulaf Sok., Lokman Cad., … ve civarlarında /
25.09.2025 15:00:00 – 25.09.2025 16:30:00
Yunus Emre Mah. Ergani Sok., Erenköy Sok., Kahveci Cad., … ve civarlarında /
Melikgazi
25.09.2025 08:45:00 – 25.09.2025 16:45:00
Tacettinveli Mah. …
25.09.2025 08:45:00 – 25.09.2025 16:45:00
Kazımkarabekir Mah. …
25.09.2025 08:45:00 – 25.09.2025 16:45:00
Mimarsinan Mah. …
25.09.2025 08:45:00 – 25.09.2025 16:45:00
(İptal Edildi) Germir Mah. …
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 12:00:00
Küçük Bürüngüz Mah. …
Pınarbaşı
25.09.2025 08:30:00 – 25.09.2025 17:30:00
Kırkgeçit Mah. … / Gebelek Mah. … / Yukarıkara-göz Mah. … / Aşağıkaragöz Mah. …
25.09.2025 10:00:00 – 25.09.2025 11:00:00
Aşağıkaragöz Mah. …
25.09.2025 11:00:00 – 25.09.2025 12:00:00
Gebelek Mah. …
25.09.2025 13:00:00 – 25.09.2025 14:00:00
Yukarıkara-göz Mah. …
25.09.2025 14:00:00 – 25.09.2025 15:00:00
Kırkgeçit Mah. …
25.09.2025 15:00:00 – 25.09.2025 16:00:00
Kırkgeçit Mah. Kevenağıl Küme Ev. ve civarlarında /
Sarıoğlan
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 17:00:00
Bakarcak Mah. Sivas 1. Cad., … ve civarlarında /
25.09.2025 13:00:00 – 25.09.2025 17:00:00
Bakarcak Mah. Uçar Cad. ve civarlarında /
Talas
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 17:00:00
Kuruköprü Mah. Plevne Sok. ve civarlarında /
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 17:00:00
Kuruköprü Mah. Alpaslan 1. Cad., … ve civarlarında /
25.09.2025 14:00:00 – 25.09.2025 18:00:00
Harman Mah. … / Kiçiköy Mah. … / Han Mah. … ve civarlarında /
Tomarza
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 16:00:00
Büyükcanlı Mah. Büyükcanlı Kümeevler ve civarlarında /
Yahyalı / Develi
25.09.2025 13:00:00 – 25.09.2025 15:00:00
Kopçu Mah. … / Gazi Mah. … ve civarlarında /
Yeşilhisar
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 12:00:00
Kuşçu Mah. … / İçmece Mah. … / Kayadibi Mah. … / Ovaçiftlik Mah. … / Kovalı Mah. …
25.09.2025 09:00:00 – 25.09.2025 12:00:00
25.09.2025 13:30:00 – 25.09.2025 17:30:00
Ovaçiftlik Mah. Ovaçiftlik Kümeevler ve civarlarında /